農曆春節許多人都會準備各式水果，美式大賣場好市多（COSTCO）有販賣多種進口水果，不少會員都在這裡購買，不過有會員在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，自己在好市多買了奇異果後，奇異果的外皮居然開始萎縮，直言「踩到雷」。許多內行人表示，季節差異會導致產地不同，奇異果應該要等到夏天再買。
買奇異果踩到雷 內行指要夏天買
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，在好市多買了這麼多年水果，「這次真的踩到了雷」，原PO指出，他在好市多買了一箱奇異果，結果回家一打開就發現奇異果外皮萎縮，他以為好市多的奇異果都是紐西蘭來的，沒想到居然買到來自義大利的奇異果。
內行網友紛紛指出，現在不是奇異果好吃的季節，應該等到夏天再買，「冬天的奇異果主要都是義大利，夏天要吃南半球紐西蘭」、「現在不是奇異果好吃的季節」、「奇異果產季主要是在冬天，所以這3個月的奇異果產季主要會是義大利或法國」、「我記得有一個產季出產國不是紐西蘭，但貼紙是一樣的」。
買完開箱檢查 挑選奇異果撇步大公開
有許多人建議原PO，在好市多買完奇異果，可以當場開箱檢查，若發現奇異果有任何問題，可以詢問現場工作人員，並協助退換貨，原PO後續更新狀況指出，這箱奇異果是太太選的，他回家才發現奇異果是這樣的，他有聯繫好市多客服，幸好客服回應很不錯，也謝謝各位內行解答。
根據農業入口知識網分享，奇異果富含維他命C、胡蘿蔔素、膳食纖維等，購買奇異果時要選外型濕潤、豐滿，沒有皺紋，表皮有皺紋代表失去水分，品質和營養都會受到影響；另外，表皮也要沒有斑點、傷痕及碰撞過的奇異果。
