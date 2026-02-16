我是廣告 請繼續往下閱讀

「毛巾是備品」嚴禁帶走

飯店房間內的NG行為

農曆春節到來，不少民眾會趁長假到日本旅遊，不過在遠離日常、放鬆身心的同時，也千萬要注意應遵守的禮儀。日本飯店業者整理了「房間內行為的NG行為」，除了「帶走毛巾」是絕對禁止的行為外，像是在房間抽電子菸等行為不僅不能做，甚至還有可能會觸法。日本「hotel sopra kobe annesso」飯店日前在其官方TikTok發布了一段題為「飯店房間內可以與不可以做的事」的影片，向住宿旅客宣導相關規範。飯店特別指出，客房內絕對不能做的行為之一就是「把毛巾帶回家」。為了讓旅客住得舒適，飯店房內都會準備浴巾與洗臉巾。不過這些毛巾屬於飯店的「備品」，是提供給下一位房客繼續使用的，因此嚴禁帶走。雖然飯店通常會提供如牙刷、刮鬍刀等拋棄式備品，這些大多可以帶走，但毛巾類則完全不同。若擅自將設施內的毛巾帶走，甚至可能觸犯「竊盜罪」。在該貼文的留言區，不少網友表示這確實是常見的狀況，飯店方也明確回應：「毛巾屬於飯店備品。」影片中還列舉了其他幾項不當行為，包括在浴室染髮、在熱水壺裡煮泡麵，以及在禁菸房抽電子菸。用房間熱水壺煮泡麵，會導致熱水壺留有異味而報廢，殘渣若阻塞浴室排水孔更會引發淹水；在浴室染髮則是會使藥劑殘留難以清除。隨著健康意識抬頭，日本飯店大多改為全館禁菸房。在房間抽菸使得味道殘留的話，飯店將收取昂貴的「特殊清掃費（消臭處理費）」。