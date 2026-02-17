我是廣告 請繼續往下閱讀

▲購物平台上的「古早味三色軟糖」被店家自爆是「阿嬤的最愛，但是我不懂，超難吃，不要買！」（圖／翻攝蝦皮）

▲過年經常能吃到各式各樣帶喜氣的零食，也有網友覺得古早味零食難吃。（圖／記者李政龍攝）

▲看似「過時」的三色軟糖，能勾起許多兒時回憶，在過年期間還是很受民眾歡迎。（圖／取自蝦皮購物）

▲麻粩的「粩」取「老」的諧音，被視為好彩頭的象徵，象徵長壽。（圖／記者葉盛耀攝）

▲金幣巧克力時常在過年期間看見，但口味讓多數網友直言「根本超難吃」。（圖／取自 Pixabay ）

▲網友們熱議的過年最難吃零食（圖／NOWnews社群中心製作）

過年家裡必備帶喜氣的零食，但是多種古早味零食，不僅小朋友、年輕人都喊不出名字，甚至竟被嫌難吃。每年過年總有好幾款零食被網友稱是「客廳桌上的恐懼」，其中有一款零食最近在網購平台上惹議，。《NOWNOWS今日新聞》綜合各大社群平台，被網友們最常討論的過年零食難吃款式，並且搞懂其名稱、作法、象徵意義。有網友在「Dcard」發文，透露最近他在蝦皮網站上看一款「古早味三色軟糖」，驚訝店家在標題竟直接寫明：「超難吃，不要買」、「口感很奇妙」，原PO笑說店家會不會太誠實，但是店家也有澄清說這款其實「阿嬤超愛」、「家裡的長輩看到都會超開心」、「傳說中的阿嬤的時光機」等。事實上，近幾年讓網友們熱議質疑美味的過年零食還有被網友認為「甜到讓我吃不下」的甘納豆，或者是外型太獨特的麻粩；最多人嫌棄金幣巧克力，直言「吃起來跟黏土沒有兩樣」；當然也有網友對這些零食表示喜愛：「生仁糖好吃」、「寸棗吃了根本停不下來」、「甘納豆跟冬瓜糖很好吃啊」。其實零食的口味本就見仁見智，當然糖果餅乾等熱量不低，建議在春節也別吃太多。以下整理這幾項零食象徵的意義與其作法。日據時期由日本傳入。紅、白、綠三種顏色的軟糖組成，曾經是富裕家庭的奢侈品。所以對老一輩人來說，這種糖果代表著甜蜜的幸福和美好的記憶，有著「吃甜甜，過好年」的意思，寓意新的一年甜美美好。主要是以砂糖或麥芽糖，加上洋菜粉等做成，要分次疊加上才能做成三種層次。紅白綠的顏色大多是分別使用上紅色火龍果、椰漿、菁茶粉等，但坊間為求方便與快速大多已是化學的食用色素。網友認為除了過度的甜味外，不少人認為它有一股化學的塑膠味，「雖然很甜，但吃起來沒有真實水果味道」等。「粩」因取「老」的諧音，被視為好彩頭的象徵，象徵長壽。將芋頭加糯米蒸熟製作粿糕，再切條風乾後再經油炸，接著立刻裹上麥芽糖，再均勻沾裹上芝麻即為麻粩，另也有花生粩、米粩（加炸米香）等。網友提到口感太黏，而又稱棗枝，外型看起來像金條，有「吃寸棗，年年好」以及「財源廣進」的意義。「棗」與「早」有諧音，所以也有「早生貴子」、「事事順利」的寓意。糯米粉加水做成米團在捏成長條後油炸，再裹上薄薄糖霜，咬勁紮實且酥脆。因為其口感極硬、味道死甜，且容易有油耗味。：外觀一粉一白小小圓圓鮮豔造型，也稱「天公豆」，經常用於祭拜天公，有「人丁興旺」、「多子多孫」的意思，而紅白配色也象徵喜氣。以花生裹上紅白糖霜製成。生仁通常只有單純的「甜膩」與花生一味，被網友認為缺乏層次感。在新年吃冬瓜糖所代表的意義象徵著新的一年生活「甜甜蜜蜜」。也被用來象徵「好頭好尾」，尤其對於生意人，寓意著在新的一年中有好的開始和結尾。也有「好年冬」的意義。將成熟但還未完全熟透的冬瓜去皮後切成條狀，以高濃度的糖水中浸泡數日，並再次加入大量的糖熬煮，經日曬或烘乾製成。網友稱冬瓜糖「每次吃都吐，ㄎㄠ ㄎㄠ的口感很噁心 」、也有人嫌棄太甜戲言：「冬瓜糖真的吃一顆糖尿病就招手」許多國家都有看到，以金色鋁箔包入巧克力，有「財源廣進」的意思。坊間的金幣巧克力大多是使用代可可脂，也就是以氫化植物油來替代巧克力該有的油脂，讓金幣巧克力比較耐熱才能耐放。許多人、「不是一般巧克力的味道」