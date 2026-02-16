藝人孫協志與夏宇童本月14日世紀婚禮圓滿，許多星友到場祝福，幸福模樣令人稱羨，怎料事後引發惡意流言，女方遭批評「婚照照不好看」、「婚照照很醜」等，攝影師鯊魚先前高EQ回應：「謝謝您的指教。」直至昨（15）日晚間，孫協志透過社群臉書寫下239字反擊，替鯊魚緩頰：「鯊魚哥拍攝節奏快、引導準，不需要耗費太多時間，確定能留下張張動人的畫面。」
夏宇童先前於社群曝光一系列絕美婚紗，風格包含展現高貴氣質的銀白色公主風禮服，以及一套凸顯其俏皮特質的浪漫粉色婚紗，與孫協志緊牽手不放，甜蜜畫面幸福感洋溢，怎料卻遭人眼紅，引來批評。
夏宇童婚紗照遭嫌醜！孫協志239字反擊：拍攝是專業
日前有網友攻擊夏宇童、孫協志的婚紗照不好看，言論惹來大批網友爭執，昨晚間孫協志發文回應，「一直很欣賞鯊魚哥。
不只做事細心，更有很強的共感力，是願意走進別人情緒裡、用心感受的專業者。也正因如此，才能替我們拍下真正想留下的模樣。能和他合作，真的很安心，也很感謝他替我們保存了人生中這麼美好的回憶。」
孫協志替拍攝婚紗的鯊魚緩頰，「婚紗拍攝到宴客當天，鯊魚哥拍攝節奏快、引導準，不需要耗費太多時間，確定能留下張張動人的畫面。宴客結束後，他還特地分享了當天的感受，完全懂我們想把時間留給賓客、好好共處這段幸福時光，而不是忙著流程奔波」，形容對方鋼鐵般的外表，卻有著細膩溫柔的心，對於專業秉持敬畏尊重。
🔺孫協志社群全文
一直很欣賞鯊魚哥。
不只做事細心，更有很強的共感力，
是願意走進別人情緒裡、用心感受的專業者。
也正因如此，才能替我們拍下真正想留下的模樣。
能和他合作，真的很安心，也很感謝他替我們保存了人生中這麼美好的回憶。
從婚紗拍攝到宴客當天，
鯊魚哥拍攝節奏快、引導準，不需要耗費太多時間，
確定能留下張張動人的畫面。
宴客結束後，他還特地分享了當天的感受，
完全懂我們想把時間留給賓客、好好共處這段幸福時光，
而不是忙著流程奔波。
感謝鯊魚哥！鋼鐵般的外表，卻有著細膩溫柔的心。
拍攝是他的專業，棒球又是我們的同好，
看來下次真的要約一起打球了
還是 乾脆加入 SunStars 吧！
