成龍拍《奇蹟》砸數千萬港幣，本來期望在香港電影金像獎得到技術獎，最後也沒能如願。

成龍現在對於得不得獎已經看得很開，認為有就有、沒有就沒有，拍片不是為了得獎。

歐美觀眾心目中知名度仍高的華人巨星成龍，曾經拿過奧斯卡榮譽獎，也曾以《警察故事3超級警察》、《重案組》連奪兩屆金馬獎影帝，更憑《新警察故事》獲得中國電影金雞獎最佳男主角，唯獨在演藝事業發源地香港，10度入圍香港電影金像獎最佳男主角，每一次都摃龜。他透露曾砸幾千萬港幣拍《奇蹟》，希望拿到技術獎項，最後也落空，終於讓他認清楚，拍片不是為了拿獎，也就不再勉強。成龍過去主要以動作場面的表現抓住觀眾的視線，這類型的表演一般比較不易被獎項重視。而他在香港電影金像獎曾以《A計劃》、《警察故事》、《龍的心》、《奇蹟》、《警察故事3超級警察》、《重案組》、《紅番區》、《警察故事4之簡單任務》、《我是誰》與《新警察故事》10度入圍最佳男主角，10次都空手而回。這之中《奇蹟》是他砸大錢的精緻之作，想要爭取技術獎項，也都沒有得到青睞。當年《奇蹟》他的戲服是從英國博物館借來，又花幾千萬港幣買機器、湊齊豪華的卡司陣容，期盼在最佳攝影、剪輯等技術項目受到肯定，結果那一屆香港電影金像獎，最佳攝影沒有入圍，最佳剪輯、美術設計有入圍未獲獎，最後拿到的仍是最佳武術設計，由他的成家班第5次獲得這個獎。他坦言當時灑重金拍《奇蹟》，不是為了自己，是想要技術項目得獎，既然還是無緣，不如想通拍戲並非為了拿獎。他自己入圍影帝的那10次，曾成為《公僕》李修賢、《何必有我》鄭則仕、《又見阿郎》周潤發等人的手下敗將，他現在回去看當年的情況，已經可以很豁達的認為有就有、沒有就沒有，拍片不是為了拿獎，是為了能拍出一部觀眾喜歡的電影 。