71歲武打巨星成龍身價早就超過4億美元（約新台幣130億元），但他仍不退休，反倒老當益壯，繼續拍攝動作片。近日成龍更入駐中國社群平台小紅書，上月30日他上傳自己的第一支影片，跟大家自我介紹；成龍幽默表示自己還是「新手村村民」，對很多事物都不了解，更自爆他是ADHD（注意力不足過動症）患者，非常好動，還曝光自己在片場打人的畫面，寶刀未老。
成龍入駐小紅書！自爆是ADHD患者
成龍1月30日在小紅書上傳自己的最新影片，正式加入這個擁有3億多用戶的社群平台。只見成龍在影片中熱情跟大家自我介紹，笑說他熱愛旅行、唱歌、健身，偶爾也會打人，當然只在片場限定。除了拍戲外，成龍私下也愛種種花草，他更坦言自己是ADHD患者，平時很難靜下來。
成龍71歲還在健身 片場打人寶刀未老
影片中成龍也分享了他健身的畫面，71歲的他還是可以舉起啞鈴，身體非常健康；跟武打演員對戲時，成龍動作也是行雲流水，雖然外型看起來明顯蒼老，但成龍心態依然很年輕，或許也想透過小紅書平台吸引更多不同年齡層的粉絲。目前成龍帳號創建已第3天，累積了39.3萬粉絲追蹤。
大家看了成龍的影片也紛紛留言，「歡迎成龍大哥入駐小紅書」、「祝大哥身體永遠健康」、「居然到小紅書來了，真是意外」、「成龍大哥還不想退休啊」、「我第一次到電影院看的電影就是你的《我是誰》，好懷念啊」。更有人拿電影《新警察故事》的劇情來開玩笑留言，喊話吳彥祖：｢阿祖快來，來跟你龍叔比組槍了」。
成龍去年《捕風追影》大受好評 身價飆至130億
而成龍一直到今年也都持續在拍電影，去年上映的《捕風追影》還合作梁家輝，收穫好口碑，成功翻轉了他「爛片之王」的封號。根據外媒Celebrity Net Worth與Forbes等平台估算，成龍截至2026年的身價大約為4億美元，換算成台幣就是130億元，相當驚人。
資料來源：成龍小紅書
