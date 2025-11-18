武打巨星成龍近日遭國外一個多達150萬人追蹤的臉書粉專造謠死訊，該粉專放出一張成龍躺在病床上、戴著呼吸管的黑白照片，並以英文寫道：「這位全世界最受喜愛的電影人離開了我們」。對此，陸媒替成龍澄清，照片是AI生成的假圖；而成龍去年70歲生日時，也回應過外界他滿頭白髮的原因，成龍表示是為了拍電影需要，他健康狀況沒有問題，要粉絲不用擔心。
成龍被造謠死訊 AI生成黑白病照
據中國《深圳新聞網》報導，近日成龍遭外國粉專造謠死訊，還利用AI製作一張他躺在病床上的假照片，對此，成龍工作室已經報案，要向造謠的帳號追責。而成龍的微博11月11日也有發文宣傳新電影《過家家》定檔，可見他仍健在，過世謠言也不攻自破。
事實上，這並非成龍首度被傳死訊，他因長年拍攝武打電影，表演許多高難度動作，多次發生危險，身體因此留下舊傷，2015年也曾被傳過身亡的假消息，可見成龍的健康狀況很受外界關注。
成龍親揭身體狀況 白髮只是為了拍電影
而成龍前幾年也被拍到滿頭白髮還留白鬍子的蒼老照片，他去年迎接70歲生日時就曾發文解釋過，「那是目前我正拍攝的電影，需要白髮和白鬍子的造型。過去這麼多年，只要是劇情需要，無論是驚險的動作戲還是不同的造型，我都願意嘗試。」成龍也說自己入行62年了，初心不變，「到今天還在繼續拍電影，值得好好珍惜。」
據悉，成龍的舊傷包含脊椎位移、骨盆位移、手腳多處骨折等，每一次他都驚險挺過來。成龍2003年也被檢查出甲狀腺長腫瘤，幸虧腫瘤屬於良性，只要多加觀察就好。當時成龍受訪也表示會配合醫師治療，一旦腫瘤長大影響健康，就會做手術切除，要粉絲別擔心。
資料來源：微博、X
我是廣告 請繼續往下閱讀
據中國《深圳新聞網》報導，近日成龍遭外國粉專造謠死訊，還利用AI製作一張他躺在病床上的假照片，對此，成龍工作室已經報案，要向造謠的帳號追責。而成龍的微博11月11日也有發文宣傳新電影《過家家》定檔，可見他仍健在，過世謠言也不攻自破。
事實上，這並非成龍首度被傳死訊，他因長年拍攝武打電影，表演許多高難度動作，多次發生危險，身體因此留下舊傷，2015年也曾被傳過身亡的假消息，可見成龍的健康狀況很受外界關注。
而成龍前幾年也被拍到滿頭白髮還留白鬍子的蒼老照片，他去年迎接70歲生日時就曾發文解釋過，「那是目前我正拍攝的電影，需要白髮和白鬍子的造型。過去這麼多年，只要是劇情需要，無論是驚險的動作戲還是不同的造型，我都願意嘗試。」成龍也說自己入行62年了，初心不變，「到今天還在繼續拍電影，值得好好珍惜。」
據悉，成龍的舊傷包含脊椎位移、骨盆位移、手腳多處骨折等，每一次他都驚險挺過來。成龍2003年也被檢查出甲狀腺長腫瘤，幸虧腫瘤屬於良性，只要多加觀察就好。當時成龍受訪也表示會配合醫師治療，一旦腫瘤長大影響健康，就會做手術切除，要粉絲別擔心。