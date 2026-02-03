我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王晶（如圖）在短片中坦言，成龍如果沒有運氣，打得多厲害都沒有用，意指他會成為巨星，好運的成分很大。（圖／摘自小紅書）

▲成龍（如圖）早期以功夫喜劇崛起，但曾經差一點就無法被重用，監製心目中還有別的更優秀人選。（圖／摘自IMDb）

▲身價130億的成龍最近也開始玩小紅書，他仍是歐美觀眾最熟悉的華人巨星。（圖／成龍小紅書）

成龍一度是從華人影壇紅到全世界、歐美都知名的巨星代表，還比湯姆克魯斯更早拿下奧斯卡榮譽獎，不過他在事業上的大成功，不是多年來賣命「打」出來的結果？香港票房名導王晶在短片中揭開成龍成功背後的殘酷真相：「成龍沒有運氣，多厲害都沒用。」透露他的成名作《蛇形刁手》監製本來不想用他，要不是好運臨頭，成不了國際巨星。從小就已經在大銀幕演出的成龍，1970年代初期只能在李小龍影片扮演被打倒的惡棍，後來李小龍猝逝、香港影壇都在培養其接班人，成龍的好身手就被看上，只是拍了《新精武門》等接續李小龍路線的影片，票房反應都不佳，王晶形容：「那個月薪僅有3000港幣的成龍，打得一樣好，就是沒有人看。」他甚至還曾被著名武俠小說家古龍罵到哭，空有能力而無運氣。當年的成龍並沒有傳統帥氣小生的外表，有人找他演大俠，還被紅牌女主角質疑眼睛太小、沒有大俠的樣子，不想跟他搭檔。王晶坦言，就算導演袁和平要找成龍拍《蛇形刁手》，監製吳思遠看到他過往的票房成績，都堅決反對，還推薦另一位男星金童，覺得比成龍好10倍，最後吵不贏袁和平，想說算了，一部片賠就賠了，才勉強用了成龍，想不到《蛇形刁手》大賣，讓成龍暴紅。《蛇形刁手》賣了270萬港幣、是香港年度賣座第8名，袁和平與吳思遠乘勝追擊，大夥兒開心到澳門吃魚翅慶功的期間，已經計劃好再拍一部，一陣酒酣耳熱後，決定拍《醉拳》，才剛下港澳渡渡輪故事已想好了，7個月後片子上映，票房比《蛇形刁手》兩倍還多一些，成為當年全港票房亞軍，成龍更加當紅。王晶直呼：「這不是運氣是什麼？」這故事也讓網友討論不已，有人覺得運氣也是能力的一種，而且任何人都一樣，有實力打底，靠運氣鋪路。也有人認為如果沒有之前的耕耘累積出的實力，運氣來了也是扛不住，但有網友認為，大家都很努力的情況下，能有這種機緣，絕對也算是非常好運。