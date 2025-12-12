港星陳冠希2008年1月底因送修電腦導致與女星阿嬌（鍾欣潼）、張柏芝等多名女子的不雅照外流，讓她們演藝事業遭到重創。對此，香港名導王晶近日在自己的頻道上重提此事，認為豔照會外流的關鍵，是陳冠希愛炫耀惹的禍，否則修電腦的工程師怎麼會去搜他硬盤被刪除的檔案，「如果沒有別人的指引，誰會知道電腦裡藏著什麼照片？」

王晶重提陳冠希豔照門　質疑他自己愛炫耀害的

王晶在自己的YouTube頻道《王晶笑看江湖》中，提到紅極一時的陳冠希。他說當時陳冠希在影壇炙手可熱，唱歌也拿了獎，加上陳冠希拍戲時很聽話，他當時覺得陳冠希前途無量，怎料因為一起豔照門風波，葬送了陳冠希的演藝生涯；甚至害到當時走清純玉女路線的阿嬌，以及已經嫁給謝霆鋒的張柏芝。

王晶表示，照片會外流是因為陳冠希的筆電送修，工程師恢復他刪除的檔案才挖出這些豔照，但王晶認為事件關鍵的核心是為什麼工程師會知道電腦裡有這些照片？王晶猜測是陳冠希自己說溜嘴，「他可能真的在某些場合喝多了或者吃了一些東西，給一些人看過（照片），以此炫耀自己很多女朋友，很厲害」。

▲陳冠希豔照門毀了阿嬌！王晶隔17年重提外流關鍵：不是修電腦害的（圖／王晶笑看江湖YouTube）
▲王晶（左）懷疑陳冠希自己給別人看過這些豔照，他會拍照的事情才外流，導致連修電腦的工程師也知情。（圖／王晶笑看江湖YouTube）
王晶感嘆世道不公　外流照片只被關14天

王晶認為消息很可能就是因為這樣被走漏的，導致就連修電腦的工程師也都知道此事，才會費這麼大功夫修復硬碟，挖出這些陳冠希跟女星拍過的豔照。加上當時社會對於網路犯罪的法案很不普及，因此工程師及外流照片到網路上的人，最終只個別被關8個月、14天。

王晶直言這相當不公平，因為那些照片中的女生有可能一輩子都走不出這個陰影，而陳冠希自己當時也選擇退出演藝圈，斷送了前程，真的很可惜。不過王晶也說以上這些都是自己的猜測，「我覺得這件事在於他有沒有給別人看，給別人看我覺得真的不行，道德上有虧欠，如果純粹是拍，他當成兩個人自己的事，關上門自己做什麼都沒有人管你」。

▲44歲阿嬌再度成功瘦身！性感比基尼辣照曝　粉絲驚：根本大學生。（圖／阿嬌IG@q_gill）
▲阿嬌當時因為豔照事件形象跌落谷底，也一度暫別演藝圈。（圖／阿嬌IG@q_gill）
王晶心疼阿嬌遭遇　重提豔照門反挨轟不道德

王晶也表示自己當初看到新聞時，第一個直覺認為照片一定是假的、電腦合成的，但他做為導演，真的看到豔照後就知道，這一定是真的，所以他也不敢再看下去。王晶說這不是他假正經，而是他真的把阿嬌當自己的妹妹，覺得照片尺度太大，外流很傷人。影片曝光後有人認同王晶的想法，也有人覺得王晶重提此事其實更不道德，「說是不幸的事情不想講太多，結果自己講了一整集…」

