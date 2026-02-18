我是廣告 請繼續往下閱讀

初二回娘家15禁忌注意！紅包忌單數、不能喊餓

1. 忌女兒回娘家待到晚上：

2. 回門禮紅包忌單數：

3. 忌洗衣服：

▲初一、初二為水神誕辰，這兩天不宜洗衣服。（圖／記者賴禹妡攝）

4. 忌晚上宴請女婿：

5. 初四、初五忌回娘家：

6. 忌被人掏走口袋物品：

7. 忌掃地、拖地向外：

▲初二若須打掃，掃把或拖把應由外向內收攏，象徵財氣入門。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

8. 忌討債：

9. 忌午睡：

10. 初二避免吃鴨蛋：

11. 忌說「餓」：

12. 不宜頻繁提款：

▲初二多次提領象徵錢財不斷流出，恐有口袋空空之意。（圖／記者葉政勳攝）

13. 忌釘東西：

14. 忌帶朋友或陌生人回娘家：

15. 忌拜夫家祖先：

初二開運6撇步一次看！禮品袋雙數、避開數字4

1.回娘家、拜訪親戚：

▲初二回娘家可選擇保健食品作為新年贈禮，祝福家人健康平安。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

2.祭祖祈福：

3.吃開運麵：

4.禮品帶雙數：

▲初二回娘家建議穿著喜氣新衣並攜帶雙數禮品。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

5.分享新年規劃：

6.分送甜食：

初二運勢曝光！4生肖貴人助力最旺

🟡運勢最旺生肖：兔、羊、鼠、牛

🟡行事需謹慎生肖：蛇、猴、豬、虎

▲初二聚餐時可分享新年規劃，藉由親友支持拓展貴人運，其中兔、羊、鼠、牛4生肖最易得貴人助力。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

大年初二為回娘家重要日子，命理專家小孟老師表示，民俗上初二有15項禁忌，包括女兒須於傍晚前離開、紅包禮金取雙數、不宜洗衣、討債或向外掃地等，以免影響來年財運與家運。初二開運可透過回娘家團聚、祭祖祈福、穿新衣與準備雙數伴手禮等方式提升人際與財氣。至於初二當天的運勢，命理專家謝沅瑾指出，生肖兔、羊、鼠、牛運勢較旺，易得貴人相助；蛇、猴、豬、虎則須注意情緒與財務管理，避免口角與破財。依民間習俗，大年初二為出嫁女兒回娘家的日子，建議於傍晚前返家，越早離開越吉利。若停留至夜晚，傳統說法認為可能為娘家帶來不順之氣。初二回門須準備禮品或紅包致意。傳統觀念認為單數屬陽、偶數屬陰，女性象徵陰，因此禮金應以雙數為佳；另有一說，單數寓意孤單，易有不圓滿之象。相傳初一、初二為水神誕辰，兩日不宜洗衣，以示敬意。宴請女婿講求「吃早不吃晚」，象徵吃頭不吃尾。若過晚設宴，民俗認為易影響娘家來年財運，甚至有困頓之虞。初四與初五被視為財氣旺盛之日，多數家庭於此時迎財神。若此時回娘家，傳統認為可能分走財氣與福氣。初二若口袋物品遭人取走，象徵財物被掏空，寓意財運流失。若須打掃，掃把或拖把應由外向內收攏，象徵財氣入門；切忌向外清掃，以免財富外流。初二討債被視為不吉，民俗認為此舉恐導致整年反被債務糾纏。當日多有親友拜年，若午睡易給人怠慢失禮之感。相傳食用鴨蛋可能影響來年財運表現，可改以雞蛋替代。當天避免說出「餓」字，以免象徵來年口福不足、財運下滑。若需提款，建議一次提足金額。多次提領象徵錢財不斷流出，恐有口袋空空之意。初一至初五為財氣最盛之時，不宜在家中敲釘施工，民俗認為易「釘壞」財氣，也象徵來年易遭上司責難。回娘家以家庭團聚為主，若帶過多外人同行，象徵分食分財，恐影響娘家來年財運。若初二未回娘家，傳統上亦不宜祭拜夫家祖先；如欲祭拜，建議以手拜代替插香。有助提升人際與家庭運勢，可選擇保健食品作為新年贈禮，祝福家人健康平安。祈求祖先庇佑，新一年平安順遂。寓意長壽與順利。初二回娘家建議穿著喜氣新衣並攜帶雙數禮品，避開數字4，象徵「好事成雙」。聚餐時可分享新年規劃，藉由親友支持拓展貴人運。餐後分送甜食，象徵喜氣流轉、好運延續。大年初二為回娘家之日，兔、羊、鼠、牛4生肖易得貴人助力，可能在與親友閒談間獲得關鍵啟發，或是找到方向，甚至促成合作與商機。其中兔與羊更有貴人帶動財運之象。屬蛇者當日易與他人觀念不合，尤其在家庭聚會安排上恐有分歧，影響情緒。屬猴者需留意財務狀況，若有打麻將等娛樂活動，須有可能破財的心理準備。屬豬與屬虎者則應節制脾氣，避免口角爭執。屬虎者更可能因言語衝突而陷入冷戰。