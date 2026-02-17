我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭羨妮過往在《尋秦記》等古裝劇中的扮相都很美麗，也被力捧成為TVB的當家花旦。（圖／摘自 IG@sonijakk)

▲郭羨妮雖然為人妻母且年過半百，外表保養得宜，依然美麗動人。（圖／摘自 IG@sonijakk)

曾經有「最美港姐」之稱的港劇圈紅花旦郭羨妮，年初以票房擊出全壘打的《尋秦記》電影版，再度喚起觀眾的回憶。雖然51歲的她在片中戲分不很多，但因保養突出，美貌依舊備受稱道。然而她在受訪時表示曾經得了嚴重的憂鬱症，理由竟是因為香港媒體到片場採訪，竟稱她隨地「野放」，讓她背上「臭」名，委屈到連出門上街都不敢，覺得自己很羞恥，甚至要去看醫生求助。當時郭羨妮在拍攝TVB和央視合作的大戲《爭霸》，身為第一女主角的她，扮演的當然是第一美人西施，TVB小生馬德鐘與中國男星陳坤分別扮演西施生命中最重要的兩個男人：吳王夫差與越國大臣范蠡。香港媒體那時到片場採訪，稱她看起來漂亮有氣質，卻偷偷隨地野放、留下「黃金」，還指她手都不洗就跟不知情的陳坤握手、摟抱，各方不敢相信她的外表和行為如此高反差，對她印象大壞。郭羨妮參選香港小姐時不僅勇奪冠軍，還一併得到最上鏡小姐、國際親善小姐等特別獎，出盡風頭，毫不意外被主辦單位TVB力捧為當家花旦。在港劇版《尋秦記》中，她兼飾男主角古天樂在現代社會的女友，以及男主角回到戰國時代後一見傾心的美女，不管時裝或是古裝，都亮麗過人。她被「片場野放」的新聞影響很大，遭戲稱為「爆石西施」，爆石就是粵語俗語裡「上大號」的意思。對這則報導，郭羨妮自然覺得超委屈，原本以為如此荒謬的故事不太會有人相信，沒想到讀者照單全收，她覺得很羞恥，澄清也沒有人理會，到現在這則報導還在流傳，宛如她身上難以去除的烙印。後來她得了憂鬱症，開始出現嘔吐、無法進食等生理問題，甚至在睡覺時彷彿聽到巨響。那時她知道病得很嚴重，需要向醫生求助，靠藥物治療才得以好轉。現在的郭羨妮，有了自己的家庭，還是個13歲女兒的媽，態度變得豁達，對很多事不會再不開心。她大方分享這段經歷，是希望以過來人的身分來鼓勵有同樣困擾的人，一定要尋求協助，不要讓自己一直陷在低潮裡。