我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭羨妮再回歸《尋秦記》電影版，被觀眾讚凍齡，美貌依舊。（圖／摘自 IG@sonijakk）

▲郭羨妮的外表與體態都保養得宜，沒有「年過半百」的衰老感覺。（圖／摘自 IG@sonijakk）

香港票房熱門電影《尋秦記》找回港劇版的老班底，當年頂著「港姐冠軍」之姿、扮演男主角古天樂女友的郭羨妮，年過半百再登大銀幕，被讚保養超好，無負昔日「最美港姐」的讚譽。她坦言一度很怕老，年輕時對於自己被寫負面新聞也會很在意，現在根本懶得理負評，也表示：「被人問年紀，我都不覺得50歲，我覺得我才40出頭。」郭羨妮在《尋秦記》中分飾兩角，不但是古天樂在21世紀的女友，也是他在秦代的妻子之一，電影版中戲分雖然不算多，卻具有「元老回歸」的意義，而且她51歲卻仍凍齡，比起港劇版並不顯老，觀眾讚譽有加。她表示不要一直想著自己是不是很老了，一方面要努力保養、維持，當體態和外表都維持得很好，就不會覺得自己老了。就像現在，被問到年齡，她還覺得像40出頭，都沒有已過半百的感覺。曾經是港姐冠軍的郭羨妮，還又拿下最上鏡小姐、國際親善小姐等獎，立刻被TVB力捧，成為21世紀初的當家花旦之一，待了10多年之後，她與中國動作導演朱少傑低調成婚，生下女兒Kylie，和TVB約滿即淡出幕前。在當紅時郭羨妮免不了被寫負面的內容，也曾被評是木頭美人、演技呆板，這些當然都曾讓她不開心，她也稱20多歲的時候會覺得50歲好老，對於自己的心態轉變，郭羨妮解釋道：「有一段時間會怕老，因為年輕的時候都漂亮過，老了之後很容易被人家講，但不要一直去想自己好老了，我現在反而認為歷練更多，比以前更好，很多事情都不會再不開心，變得很舒服的感覺。」