▲古天樂來台宣傳新片《尋秦記》，看來心情不錯，侃侃而談之餘，還不時露出笑容。（圖／記者朱永強攝）

▲宣萱久未在台宣傳，提到想念的美食，就忍不住滿臉笑意。（圖／記者朱永強攝）

▲劉冠廷（左起）帶來特殊禮物，祝福古天樂與宣萱新片《尋秦記》在台票房大賣。（圖／記者朱永強攝）

古天樂闊別12年再度來台宣傳電影版《尋秦記》，還把幕前最佳拍檔宣萱也一起帶來，吸引不少粉絲前往影城一睹兩人丰采。日前他被粉絲公開喊話，想要嫁給他，至今仍未婚的他，居然回了：「等妳！」宣萱聽到都直呼意想不到，表示：「完全沒猜到他的答案是這樣。」原來對方是個4歲的小女童。港劇《尋秦記》曾是廣大觀眾的美好回憶，更是21世紀的「穿越劇」始祖，這次搬上大銀幕，古天樂努力要找回所有原班人馬，宣萱因此和他再續戲緣。不同於片中主角項少龍不只一位妻子，古天樂還是黃金單身漢，可是4歲小妹妹公開喊話長大想嫁他，他仍笑著回答：「等妳。」讓在場所有人不禁莞爾。目前古天樂已經是香港大型電影公司的老闆，和拍攝港劇版《尋秦記》時只是單純的演員大不同，不僅自承：「沒有我的戲，也會道拍攝現場去看，才知道有哪些內容和素材。」宣萱亦透露：「我們在場就盡量聽話，不要給老闆（古）添麻煩，大家都乖乖的。」古天樂拍這部片，希望能讓觀眾重溫以往智慧型手機還沒誕生，一家人圍在一起看電視、討論的溫馨時光。有傳《尋秦記》加長版已在製作中，古天樂坦言票房如能再創新高，將安排上映，作為回饋影迷的方式，這部片在香港上映一週，累計票房已突破5000萬港幣（約合新台幣2億元）。近日古天樂傳工作過度操勞而去看醫生，粉絲都關心他的健康，他面對《尋秦記》台北首映會上的媒體與影迷，親自澄清只是小感冒，說道：「好小的事，看過醫生就沒事了。」宣萱久未來台宣傳，笑言想到很多美食就開心，特別想念白苦瓜蜂蜜、大腸包小腸的滋味，古天樂最想吃的是滷肉飯，可是已經10多年沒有吃米飯，也不再喝甜的飲料，嘆道：「發現原來戒甜很難！」兩人這次來台，出席6場見面會門票全數秒殺，短短兩天一夜的宣傳行程，活動、訪問排得蠻滿，但為了《尋秦記》9日起全台上映能有不錯成績，依舊旋風訪台，讓想念他們的粉絲相當開心。曾和古天樂合作過《私家偵探》的劉冠廷，也特地到場，獻上「旋轉馬鈴薯花束」來祝賀。由於古天樂的簽名由許多圈圈組成，常被網友笑稱像夜市販售的旋轉馬鈴薯串，劉冠廷祝福片子票房能像馬鈴薯串一樣一圈一圈往上，一路長紅。古天樂也表示很想他，還稱讚道：「我最近看到他的海報，想說跟以前都不一樣，那個髮型很帥！」讓劉冠廷樂得一直道謝。