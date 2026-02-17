我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB洛杉磯道奇日本強投佐佐木朗希，在春訓投捕組合營第3天，首次進行Live BP實戰投打練習，期間面對3名打者，投出最快球速98.6英里（約159公里）火球，送出1次三振並被擊出1支安打。佐佐木朗希透露，本季重點是提升「第三球種」的精度，以及正在練習的新球種「子彈滑球（Gyro Slider）」，實戰中讓隊友金慧成兩度揮空。佐佐木朗希在實戰中除了展現剛猛速球，也投出去年夏天開始練習的滑球系變化球。他以新球種成功讓道奇韓籍強打金慧成兩度揮空，顯示出球路威力。佐佐木朗希坦言：「去年投出的滑球效果不佳，現在希望能重新找回過去投出的高速迴旋滑球。」迴旋滑球在飛行過程中呈螺旋狀旋轉，球速下降幅度小，且容易往下沉。這是前紅襪與西武獅王牌松坂大輔的主力球種。佐佐木朗希去年主要依靠直球（50％）與指叉球（33.5％）搭配，兩球種合計超過8成使用率，滑球僅佔16％，且被打擊率高達2成50，整體效果有限。去年季後賽，佐佐木朗希曾短暫轉任救援並有不錯表現，但本季目標仍是回歸先發輪值。道奇隊目前擁有山本由伸、大谷翔平、史奈爾 （Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等豪華先發陣容，但後兩者皆有豐富傷病疑慮，史奈爾甚至還未確定能否趕上開幕周，佐佐木朗希將與年輕右投希漢（Emmet Sheehan）、傷癒復出的史東（Gavin Stone）等人競爭剩餘的先發席位。佐佐木朗希受訪時也表示：「希望能在春訓投出自己理想的球路，重視內容勝於結果。」，他日前辭退WBC經典賽，專心備戰旅美第2個球季，展現出強烈企圖心。