43歲女星林佩瑤本月15日證實離婚武俊傑，因人生規劃方向不同而分開，近6年婚姻畫下句點，引發各界關注。《NOWNEWS今日新聞》整理出林佩瑤過往情路，曾開車幽會何守正疑似曖昧，情牽職棒球星詹智堯14年，更與電訊業小開吳小熊一度論及婚嫁，感情歷程相當豐富。
林佩瑤閃嫁武俊傑！昔日恩愛回不去
林佩瑤2019年告別航空業，同年底與交往未滿半年的武俊傑結婚，並在知名飯店舉辦盛大婚禮，場面豪華、話題十足，婚後2人常在社群分享出國旅遊與日常，女方積極投入男方餐飲事業，夫妻倆甜蜜恩愛，備受外界稱羨，怎料如今雙方對未來計劃分歧，最終理性協議分開，讓人感嘆萬分。
在武俊傑之前，林佩瑤最長的一段感情，便是與前Lamigo桃猿球星詹智堯的14年戀情，2人從年輕時期一路相伴，感情穩定低調，是女方生命中重要的一段青春記憶，儘管最終未能修成正果，但長達14年的陪伴，成為她感情版圖中最具份量的一頁，同時使得外界好奇，林佩瑤終究情歸何處？
林佩瑤幽會何守正！一度嫁給吳小熊
除了職棒戀情，林佩瑤也曾與何守正傳出緋聞，當時因男方與天后張惠妹的舊情關係，引發外界聯想，林佩瑤一度被貼上「阿妹情敵」、「介入者」等標籤，對此她始終強調2人僅為好友，否認產生感情，即便如此，輿論延燒仍讓這段緋聞成為林佩瑤演藝生涯中最津津樂道的話題。
不只如此，林佩瑤更曾與電訊業小開吳小熊交往，2人一度論及婚嫁，當年對方因車禍撞死人深陷低潮，她陪伴在旁，最終仍走向分手，回顧她的情感歷程，從14年職棒戀、豪門姊弟戀到名廚婚姻，每一段都備受關注，如今恢復單身，也讓外界關心林佩瑤未來是否會再迎來新戀情。
