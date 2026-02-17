我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李珠珢剛宣布來台時，被宣傳為「全經紀約」，而後宣布加盟LG雙子進行台韓雙棲，引發不少球迷、粉絲反彈。（圖／記者張一笙攝）

全經紀約誤解擴大 重心爭議成焦點

▲李珠珢來台後廣告、合作邀約不斷，間接壓縮到其他人的發展空間，一度成為攻擊箭靶。（圖／記者張一笙攝）

公主病標籤生成 站位與敬業度被放大

▲李珠珢在台灣大部分場次都被安排在臺北大巨蛋，被外界傳出「耍大牌」、「太熱不跳」的傳聞。（圖／記者張一笙攝）

對外性格轉向柔軟 主動溝通成為關鍵

▲李珠珢（右）和南珉貞（左）騎著富邦的大旗，犯了大忌被炎上，隨後2人雙雙道歉，這也成了李珠珢直接開始對外為自己說話的開端。（圖／翻攝自Threads、IG ＠minjeong_w_、@0724.32）

台韓雙棲成常態 韓援現象走向成熟期

▲李珠珢如今不僅逐漸扭轉刻板印象，更成為韓國國家隊啦啦隊成員。（圖／記者張一笙攝）

近年台灣職棒掀起韓援熱潮，從2023年李多慧帶來的話題開始，到後來的票房效應，韓籍啦啦隊成員逐漸成為球場另一種流量核心，其中2025年的李珠珢，無疑是最具代表性的名字之一，她憑藉標誌性的「三振舞」爆紅，在短時間內累積跨國粉絲與高度討論度，迅速從應援成員晉升為社群焦點人物。不過李珠珢伴隨而來的高人氣，雖然為她帶來滿場應援與品牌邀約，但也讓她的一舉一動都被放大檢視。跟著《NOWNEWS今日新聞》記者，一同見證李珠珢是如何從風暴核心一路轉變，讓她每每有負面報導出來時，都有網友跟粉絲為她站台與支持，事實上也很簡單，就是全靠「真誠」。在韓援熱潮下，棒球球迷、粉絲對韓籍啦啦隊成員的期待往往更高，既希望她們帶來專業與話題，也希望全心投入台灣市場，當聲量被推上高點，女孩們的流量不再只是資產，同時也是壓力來源，這正是李珠珢來台最一開始面臨的輿論背景。其中一個關鍵轉折，是外界一度認為李珠珢與富邦育樂簽下「全經紀約」，等同將事業重心全面轉向台灣，當時不少聲音認為，她會專注單一市場、減少海外活動。然而後續消息釐清，李珠珢並非全經紀約綁定，而是在合約允許範圍內保有韓國發展空間。隨著她宣布加入LG雙子啦啦隊，形成台韓雙棲布局，市場才逐漸理解她的職涯策略本就是跨國經營，而非「搖擺不定」。在「全經紀約」誤會尚未完全釐清前，李珠珢又遭遇站位與敬業度的負評，包括被指「非C位不站」、「天氣熱就不跳」、「拍攝廣告時耍大牌」等傳聞，這些片段在社群、媒體發酵後，很快被整合成「李珠珢有公主病」的傳聞。對韓籍啦啦隊成員而言，這類標籤一旦形成，單次澄清很難完全扭轉形象，因為「公主病」不只涉及事件本身，更涉及外界對李珠珢本人個性與態度的主觀判斷，當外界已經先入為主地貼標，李珠珢再多說明都可能被解讀為辯解。真正讓局勢出現轉折的，是李珠珢逐漸改變對外溝通方式，記者認為是在「李珠珢跨隊旗事件後」，她開始以更直接、明確的語氣回應，包含說明真實狀況與表達自身歉意，把外界討論從「態度揣測」拉回「文化差異與認知不足」。李珠珢這樣的姿態調整，等於承認自己對於台灣環境仍需要一點適應時間，同時也讓球迷看見她願意修正與學習的一面，當李珠珢嘗試把距離感拉近，「公主病」的形象自然失去支撐點，與其強硬否認，李珠珢選擇降低姿態、親自對外說明，同時也讓支持者有理由繼續替她發聲。李珠珢從最初被誤認為「全經紀約」到如今明確的台韓雙棲發展，她的案例其實反映韓援市場逐步成熟的過程，跨國應援不再是非此即彼，而是多線並行的職涯規劃，當她的重心爭議被釐清、對外性格更趨親和，負面聲量逐漸被稀釋，品牌與球團合作也回歸理性評估。的確，李珠珢甚至任何外籍啦啦隊所擁有的高人氣仍會帶來高檢視，但若能以穩定表現與清晰溝通維持信任，流量就能從壓力轉為長期資產。李珠珢跟李多慧的經驗說明，韓援要在台灣長線經營，關鍵不只是舞台魅力，而是風波後如何重建形象，當她們學會把話說清楚、把姿態放軟，輿論也就少了持續追打的動力。