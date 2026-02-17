我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成百賢被爆出熱戀台鋼雄鷹啦啦隊女神安芝儇（如圖）。（圖／翻攝自安芝儇IG@wlgus2qh）

曖昧態度惹議 成百賢被批「雙線操作」

▲成百賢（右）在節目中跟前女友賢智（左）藕斷絲連，右跟新歡允寧大炒CP。（圖／翻攝自安芝儇IG@wlgus2qh）

喜歡肢體接觸 互動界線成爭議

太會撩卻不負責任

▲有網友疑似翻到安芝儇的Naver VIBE，發現她疑似在跟成百賢交往。（圖／翻攝自韓網）

戀情再掀討論 形象能否翻轉成關鍵

▲《換乘戀愛4》不僅節目被觀眾認為是最強一季，節目外也同樣精彩。（圖／翻攝自IG@tving.official）

《換乘戀愛》新歡舊愛同居 直面未完的關係

▲不少網友對於安芝儇的戀情十分不看好，因為緋聞男友成百賢被封為《換乘戀愛》系列節目中最被討人厭的角色。（圖／翻攝自成百賢IG@_sbh777_）

韓國戀愛實境節目《換乘戀愛4》話題人物成百賢，近日爆出疑似與來台灣發展的台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇交往，引發熱議，不過在戀情升溫之際，也有網友翻出他在節目中的爭議片段，直指他曾被封為「《換乘戀愛》4季以來最討厭的人」，究竟為何當時輿論反彈如此強烈？背後原因也再次被放大檢視，有網友一針見血地指出：「就是因為成百賢這樣愛撩又不負責任的態度，所以才會那麼討人厭。」成百賢在節目中與前女友賢智同住，卻同時與新對象允寧產生情感火花，雖然這樣的經歷所有與會嘉賓都會遇到，但成百賢最大的問題在於，他對前女友賢智的感情，始終維持模糊態度。面對賢智，百賢會給予安慰與關心，甚至在對方落淚時主動擁抱；但轉身他又會與新歡允寧甜蜜約會、分享私下對話，這種「沒有說清楚、卻持續靠近」的模式，讓部分觀眾認為他刻意保留選項，被質疑是在進行雙線操作。不過在與安芝儇的戀情被爆出以後，不少網友稱：「根本不是雙線操作，而是至少3線操作，安芝儇也算一線。」成百賢另一個引發反感的點，是他在互動中的肢體距離，節目畫面中他多次出現主動牽手、靠近、擁抱等親密動作，有觀眾認為這在關係尚未明朗時過於曖昧，尤其他在尚未與賢智劃清界線前，就與允寧有明顯親密互動，讓不少人感到不舒服，網路論壇甚至出現「」的評價。成百賢與允寧的約會氣氛輕鬆自然，節目剪輯也營造出粉紅氛圍，不過另一方面他並未明確向賢智表達最終選擇，反而在訪談中多次使用理性分析式語氣回應感情問題。這種「行動走前面、承諾在後面」的模式，使部分觀眾認為他缺乏誠意，也因此被貼上「最討厭成員」標籤。不過也有支持者認為，他只是慢熱理性派，並非刻意傷害誰。如今傳出與安芝儇的緋聞，讓成百賢再次成為焦點，節目爭議餘波未散，新戀情是否會影響外界對他的觀感，也成為討論話題。無論最終是否公開認愛，可以確定的是，成百賢在《換乘戀愛4》中留下的情感爭議，仍深刻影響著他在觀眾心中的形象。值得一提的是，記者透過韓網流出的截圖，換算2人的交往時間約莫落在2025年11月25日前後，然而此段時間正是節目播出時間以及他與允賢瘋狂炒CP的時間。不過允寧日前接受韓媒訪問時已明確表示：「雙方僅是如同兄妹般親近的關係，雖然常一起聚會、用餐甚至看展覽，但並未發展為戀人。」她的發言等同親自拆散這對CP傳聞，不過也讓外界質疑起百賢參加節目狂炒CP的動機。《換乘戀愛》是一檔韓國戀愛實境節目，核心設定是多組「分手的前任一起入住同一間屋子」，在不知道彼此身分的情況下重新開始社交與約會，參與者需在與舊愛共處的壓力下，決定是修復關係、放下過去，還是選擇與新對象發展感情。節目以真實分手情侶為基礎，強調情緒拉扯與心理變化，透過匿名訊息、約會選擇與最終告白等環節推進劇情。節目最大看點在於「舊情未解」與「新歡曖昧」的雙線並行，參與者必須在過往傷痕與新鮮心動之間做選擇，情緒強度遠高於一般戀綜，觀眾往往會對特定CP產生強烈支持或反感，形成站隊效應，加上製作單位以訪談與剪輯強化衝突，使角色形象更加鮮明，也讓每一季播出期間都在社群引發高度討論與爭議。