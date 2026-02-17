我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2月17日大年初一國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

▲2月17日大年初一國道重點壅塞路段及時段。（圖／高公局提供）

春節連續假期大年初一，許多人出門走春，交通部高速公路局表示，今（17）日0-5時平均交通量為8.7百萬車公里，為年平均平日的2.2倍，預估今日交通量為122百萬車公里，上午出門上國道留意10大易塞車路段，國5南向恐塞到傍晚6時、北向估計從下午4時塞到晚上11時，建議西部國道南向用路人儘量中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，節省寶貴時間。高公局指出，昨日除夕全日交通量為 88.2百萬車公里，與年平均平日交通量約略相同，國5交通量為2.7百萬車公里，與年平均平日交通量約略相同，昨日下午國道行車路況正常。至於今日0-5時平均交通量為8.7百萬車公里，為年平均平日的2.2倍，預估今日交通量為122百萬車公里。截至目前全國道路況，除國1南向湖口至竹北車多外，其餘路段大致正常，截止上午7時，交通量為14.2百萬車公里，今日相關疏導措施包括5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。高公局預判，今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹8時至下午5時、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統`10時至下午1時；國3南向土城-關西早上9時至下午5時、快官-霧峰上午10時至下午1時；國5南向南港系統-頭城早上5時至下午6時、北向宜蘭至坪林下午4時至11時；國4西向潭子系統-豐勢上午10時至12時；國10東向鼎金系統-燕巢系統上午9時至下午1時。西向仁武至左營端下午3時至晚上7時等路段，建議西部國道南向用路人儘量中午12時後出發；國5南向用路人建議下午17時後出發，節省寶貴時間。高公局也呼籲，假期間各國道皆可能出現相當大之交通量，請務必事先蒐集好各項國道資訊，妥為安排行程，短途旅次請多利用省縣道，不要上國道，以免於入口匝道前等待過久。出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統。另依據氣象署預報，初一至初二北部及宜蘭全天偏涼，降雨逐漸限縮到桃園以北及東半部地區，高公局提醒雨天開車應事先檢查雨刷、輪胎胎紋與胎壓，以確保雨中行車視線清晰及輪胎的抓地力與排水性；雨中行車，務必開亮頭燈，適度放慢車速並拉長與前車距離，避免頻繁變換車道，小心駕駛以確保行車安全。