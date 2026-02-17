我是廣告 請繼續往下閱讀

大年初一（17日）驚傳火警悲劇！台中市東區樂業路清晨4時許，一對住在三樓的夫妻疑似爆發激烈爭吵，接著其中一人竟潑汽油縱火，導致住家陷入火海，消防獲報後到場佈水線灌救，從一樓救出全身90％三度燒燙傷的44歲妻子；而其51歲的丈夫則不幸受困火場，待火勢撲滅後已被發現成了焦屍，明顯死亡，至於詳細起火原因仍有待調查釐清。事發在今天清晨4時23分，台中東區樂業路一對住在透天厝三樓的夫妻，疑似因發生爭吵，沒想到其中一方竟憤而潑灑汽油縱火，消防員獲報後趕抵現場，發現火舌不斷從三樓窗口竄出，場面極為駭人。當時屋內其餘住戶在察覺異狀後迅速疏散，其中44歲的妻子雖奮力逃往一樓獲救，但全身已遭受面積高達90%的三度燒燙傷，救護人員隨即將她送往中國醫藥大學附設醫院進行緊急搶救，至於51歲的丈夫因逃生不及受困火場，待消防隊撲滅火勢進入搜救時，發現其已不幸被燒成焦屍，明顯死亡。根據初步調查顯示，起火點位於三樓的衣櫃及彈簧床等寢具，燃燒面積約30平方公尺，財物損失初估為5萬元，至於詳細事發原因，仍有待火調人員調查釐清。