我是廣告 請繼續往下閱讀

馬年第一天，刮刮樂也傳出有中刮中大獎的好消息！台灣彩券公司今（17）日透露，嘉義大林鎮有一群公司同事剛領完年終，決定6人合資買了1本「2000萬超級紅包」，並推派剛升格新手爸爸的同事去買，並在辦公室刮了起來，沒想到手氣超旺刮中了100萬元，之後又中了10萬元，堪稱雙喜臨門。根據台彩統計，今年春節限定「2000萬超級紅包」，共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至昨日為止，已刮出2個2000萬元、103個100萬元。今日也傳出在嘉義縣大林鎮中正路532號一樓的「錸運財彩券行」，有人公司同事合資1本，幸運刮中百萬元的好消息。根據彩券行描述幸運刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元的是嘉義縣大林鎮的一群公司同事，年前趁著公司發放年終獎金後，6位同事決定合資購買一本「2000萬超級紅包」，並推派其中一位剛升格新手爸爸的同事前去彩券行購買。一行人在辦公室有說有笑的刮，直到其中1張出現驚人的數字，氣氛瞬間凝結，一開始以為是看錯，經過仔細核對後，確認是刮中了100萬元，辦公室裡一群人爆出熱烈歡呼聲，更讓人驚喜的是同一本彩券還多中了一張10萬元獎項，堪稱是雙喜臨門。這群集資的同事們均分獎金後，各自打算將獎金用來添購家電、替父母紅包加碼，將這份好運延續到家人身上。