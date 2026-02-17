我是廣告 請繼續往下閱讀

▲格林雖然長期被視為勇士隊的防守核心與戰術大腦，但本賽季他在進攻端的低迷表現受到嚴厲批評。（圖／美聯社／達志影像）

▲入選前5名的球員還包括戴維斯（Anthony Davis）、拉文（Zach Lavine）、波爾辛吉斯以及威廉森（Zion Williamson）。（圖／取自金州勇士X）

知名體育媒體《Bleacher Report》近日發布了一份引發籃壇熱議的榜單，列出當今NBA美國職籃（National Basketball Association）最被高估的10大球員。其中，金州勇士隊的奪冠功臣格林（Draymond Green）意外被評選為第一名，成為這份「尷尬名單」的榜首。該媒體指出，格林過往的成就掩蓋了他目前的實質下滑，領取高額薪資卻在進攻端貢獻乏力，是其排名第一的主因。除了格林之外，剛被交易到勇士隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也上榜。根據《Bleacher Report》的分析，評選標準包含球員合約、團隊表現以及場上實質貢獻。格林雖然長期被視為勇士隊的防守核心與戰術大腦，但本賽季他在進攻端的低迷表現受到嚴厲批評。媒體直言，格林即便在巔峰時期也常被戲稱為「場均個位數（Triple-single）」球員，而隨著年齡增長，他在場上的影響力已大不如前。此外，格林在球場上的爭議行為也影響了評價。多次因揮拳、踢人等粗暴動作遭到禁賽，這些行為被認為玷污了他的職業生涯成就。在勇士隊目前僅排在西區第8種子且爭冠前景不明的情況下，格林的高薪合約顯得極具爭議。除了格林之外，入選前5名的球員還包括戴維斯（Anthony Davis）、拉文（Zach Lavine）、波爾辛吉斯以及威廉森（Zion Williamson）。這些球員的共通點是經常受到傷病困擾，或是所屬球隊戰績不佳。報導指出，戴維斯在被交易至老鷹隊時，其換回的籌碼價值之低令人驚訝，顯示出他的交易價值已大幅縮水。而拉文在國王隊的表現也逐漸邊緣化，不再具備明星級的影響力。即將與格林成為隊友的波辛傑斯，也被認為是這份名單中的代表人物。雖然批評聲浪不斷，但也有評論為格林緩解壓力，認為勇士隊在巴特勒（Jimmy Butler）因傷賽季報銷後，整體深度严重受損。在每個人都被迫承擔更多責任的情況下，擅長輔助而非主攻的格林自然會暴露出更多短板。1.格林（Draymond Green）2.戴維斯（Anthony Davis）3.拉文（Zach LaVine）波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）威廉森（Zion Williamson）艾頓（Deandre Ayton）希羅（Tyler Herro）傑克森（Jaren Jackson Jr.）庫茲馬（Kyle Kuzma）羅素（D’Angelo Russell）