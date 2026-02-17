知名體育媒體《Bleacher Report》近日發布了一份引發籃壇熱議的榜單，列出當今NBA美國職籃（National Basketball Association）最被高估的10大球員。其中，金州勇士隊的奪冠功臣格林（Draymond Green）意外被評選為第一名，成為這份「尷尬名單」的榜首。該媒體指出，格林過往的成就掩蓋了他目前的實質下滑，領取高額薪資卻在進攻端貢獻乏力，是其排名第一的主因。除了格林之外，剛被交易到勇士隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也上榜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
領高薪卻進攻停滯　格林遭批名過其實

根據《Bleacher Report》的分析，評選標準包含球員合約、團隊表現以及場上實質貢獻。格林雖然長期被視為勇士隊的防守核心與戰術大腦，但本賽季他在進攻端的低迷表現受到嚴厲批評。媒體直言，格林即便在巔峰時期也常被戲稱為「場均個位數（Triple-single）」球員，而隨著年齡增長，他在場上的影響力已大不如前。

此外，格林在球場上的爭議行為也影響了評價。多次因揮拳、踢人等粗暴動作遭到禁賽，這些行為被認為玷污了他的職業生涯成就。在勇士隊目前僅排在西區第8種子且爭冠前景不明的情況下，格林的高薪合約顯得極具爭議。

▲格林雖然長期被視為勇士隊的防守核心與戰術大腦，但本賽季他在進攻端的低迷表現受到嚴厲批評。（圖／美聯社／達志影像）
▲格林雖然長期被視為勇士隊的防守核心與戰術大腦，但本賽季他在進攻端的低迷表現受到嚴厲批評。（圖／美聯社／達志影像）
戴維斯、拉文緊隨其後　傷病與身價不符成通病

除了格林之外，入選前5名的球員還包括戴維斯（Anthony Davis）、拉文（Zach Lavine）、波爾辛吉斯以及威廉森（Zion Williamson）。這些球員的共通點是經常受到傷病困擾，或是所屬球隊戰績不佳。

報導指出，戴維斯在被交易至老鷹隊時，其換回的籌碼價值之低令人驚訝，顯示出他的交易價值已大幅縮水。而拉文在國王隊的表現也逐漸邊緣化，不再具備明星級的影響力。即將與格林成為隊友的波辛傑斯，也被認為是這份名單中的代表人物。

團隊深度受損　格林處境艱難

雖然批評聲浪不斷，但也有評論為格林緩解壓力，認為勇士隊在巴特勒（Jimmy Butler）因傷賽季報銷後，整體深度严重受損。在每個人都被迫承擔更多責任的情況下，擅長輔助而非主攻的格林自然會暴露出更多短板。

▲入選前5名的球員還包括戴維斯（Anthony Davis）、拉文（Zach Lavine）、波爾辛吉斯以及威廉森（Zion Williamson）。（圖／取自金州勇士X）
▲入選前5名的球員還包括戴維斯（Anthony Davis）、拉文（Zach Lavine）、波爾辛吉斯以及威廉森（Zion Williamson）。（圖／取自金州勇士X）
《Bleacher Report》NBA最被高估的10大球員榜單：

1.格林（Draymond Green）
2.戴維斯（Anthony Davis）
3.拉文（Zach LaVine）
波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）
威廉森（Zion Williamson）
艾頓（Deandre Ayton）
希羅（Tyler Herro）
傑克森（Jaren Jackson Jr.）
庫茲馬（Kyle Kuzma）
羅素（D’Angelo Russell）

相關新聞

NBA／灌籃大賽太無聊！拉文神扣已成歷史　美媒諷：乾脆改打1對1

NBA／勇士大限後首補強！簽火箭、湖人舊將　波神灣區首秀快來了

NBA內幕／柯瑞宣布2027年重返三分球大賽！預告招募湯普森大和解

NBA／柯瑞闢謠！親吐「沒打算太早退役」　目標領軍勇士再奪第5冠