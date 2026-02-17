我是廣告 請繼續往下閱讀

一、 平安符是什麼？有效期限多久？

▲平安符有效期限多為一年，亂丟會褻瀆神明，過期破損3種正確處理法一覽。（圖／楊登嵙提供）

二、 平安符還沒壞？一招「充電」延續法力

若平安符使用已屆滿一年，但外觀完好、沒有破損，

三、 舊平安符處理禁忌：絕對不能丟垃圾桶

楊登嵙老師強調，平安符不宜求多，

四、 過期或破損平安符的3種正確處理法

加碼分享！抽到的「籤詩」如何處理？

今2月17日大年初一，許多人會走春到宮廟拜拜，除了祈求賜福、賜財，也請神明庇佑求取平安符。你可知道平安符的法力是有期限的？命理專家楊登嵙表示，「大部分的平安符都是為期一年，不是一個平安符就可以無限期使用一輩子。」過期或破損的舊平安符該怎麼處理呢？他提醒：「不可以隨意扔進垃圾桶，亂丟是褻瀆神明」，三種處理舊平安符方式一覽；加碼分享抽到的「籤詩」如何處理。今天是2026年農曆春節大年初一，走春到宮廟拜拜，除了祈求賜福、賜財，也請神明庇佑求取平安符，是許多台灣人重要的心靈寄託。不過，命理專家楊登嵙提醒，平安符就是神明發的保護令，保佑我們出入平安、健康或發財。平安符法力是有期限的，不是一個平安符就可以無限期使用一輩子，他建議過期或破損的符令處理方式，提醒隨手亂丟可能會褻瀆神明招來負面影響。◾️平安符上蓋有廟宇神明的大印，象徵神明發出的「保護令」。這代表神明調派了天兵、天將或分身，隨身駐守以保佑信眾出入平安、健康與發財。◾️平安符的法力並非永久有效，一般期限為一年。楊登嵙提醒大家，不是一個平安符就可以無限期使用一輩子。不一定要丟棄。可以採取以下步驟延續效力：且當符令破損、老舊或斷裂時，代表其擋災任務已完成或失效。◾️嚴禁將平安符直接扔進垃圾桶。這被視為褻瀆神明，可能會產生業力或負面影響。◾️處理過期平安符時，應懷抱「謹慎」與「感恩」之心。楊登嵙老師建議，若要汰換舊符，核心原則是「請天兵天將歸位」後再燒化。以下是三種處理方式：最好能回到原本求符的寺廟。1、向神明稟告，感謝一年來的庇佑。2、稟明要將舊符燒化，請天兵天將歸位。3、將舊平安符與金紙一同放入金爐燒化。若無法回原廟，可至家中附近的大廟。1、向該廟神明稟告，並請平安符上的神佛、天兵天將歸回原位。2、將舊平安符與金紙一同放入金爐燒化。若家中逢年過節或初一十五拜拜時。1、向家中神明稟告，請平安符上的兵將歸回原位。2、將舊平安符與金紙一同放入自家金爐燒化。許多信眾到廟裡求籤指點迷津後，也不知道抽來的籤詩該留著還是該丟。楊登嵙老師建議：◾️可拿到金爐化掉。◾️可留做紀念。◾️用手機拍照存檔即可。既環保又能隨時查閱，也不必擔心日後紙張破損或丟棄的問題。