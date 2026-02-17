我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）16日透露，他正在與中國國家主席習近平就「對台軍售」議題進行密集溝通，並暗示美方很快就會做出決定。根據路透社、Bloomberg Government等媒體報導，川普16日晚間在空軍一號（Air Force One）受訪時，被問及近日習近平與川普通話時，提及美國對台灣軍售並向川普施壓一事時，他透露「正在和習近平談這件事。」川普向記者表示：「我們談得很愉快」，並稱目前正在針對軍售案進行評估，「我們很快就會做出決定。」川普也強調，他和習近平關係很好，將在4月訪問中國。美國去年12月核准多項對台軍售案，總值高達110億美元，將近3500億台幣，創下華府歷來單次通知國會軍售的最高紀錄。習近平在日前與川普通電話時，曾向川普喊話，要求美方「務必慎重處理」相關問題。