春節連假是家人團聚、拜年走春與享受美食的快樂時光，但大魚大肉加上作息不規律，常讓頭痛、消化不良，甚至感冒找上門。此時有的人為求方便，會服用親友「好心分享」的藥品，卻沒注意到潛藏的健康風險。衛福部食藥署提醒，每個人的身體狀況、疾病史與用藥需求皆不相同，即使症狀看起來差不多，適合的藥品種類和劑量也可能大不相同，若未經醫師或藥師評估就自行用藥，可能導致重複用藥或發生過敏反應，得不償失。以常見的止痛藥為例，許多民眾平時因頭痛、肌肉痠痛或慢性疼痛，會依醫師或藥師指示服用含乙醯胺酚（acetaminophen）成分的止痛藥，若感冒時再搭配市售的沖泡式感冒熱飲或退燒藥，可能在不知不覺中重複攝取相同成分，導致使用劑量超過安全範圍，增加身體負擔與副作用發生風險。此外，對特定藥品過敏的民眾，若使用結構相似的其他藥物，也可能引發過敏反應，因此更需要專業評估，謹慎選藥。年節期間若身體不適，最安全的作法就是諮詢醫藥專業人員，主動說明自己的身體情況、病史、藥品過敏史，以及目前正在使用的藥品，並確實依照醫藥專業人員的指示用藥。用藥前，也別忘了仔細閱讀藥品標示與仿單（說明書），了解成分、適應症、用法用量、副作用及注意事項，千萬不要自行增減劑量，以免影響療效或發生副作用。也由於每個人都是獨一無二的，用藥當然也不能「一藥通用」。食藥署再次提醒，養成正確用藥習慣，不分享藥品、不亂吃藥，有疑問就找醫師或藥師確認。多一分留意，少一分風險，讓健康一路相伴，從新年開始，安心快樂一整年。