我是廣告 請繼續往下閱讀

今（17）日農曆大年初一，總統賴清德展開參香拜廟行程，他上午前往台北市龍山寺參香，除了向民眾拜年，祈求國人馬年走大運、馬上發財外，也再度向朝野喊話，盼在立院開議後，趕緊通過國防預算、國家總預算。賴清德上午在民進黨秘書長徐國勇、立委吳沛憶、議員洪琬臻等人陪同下，前往艋舺龍山寺參香、發放福袋。「大家新年快樂！」賴清德全程以台語發言說，今天正月初一，他很開心到龍山寺參拜、為台灣祈福，同時向國人拜年，他祈求觀音佛祖大展神通、聞聲救苦，保庇台灣國泰民安、風調雨順；二求祈求觀音佛祖，保庇台北市、全台灣的善男信女闔家平安；三求所有善男信女在新的一年，馬年走大運、馬上發財。賴清德提到，今年工作，最主要就是運用過去一年各行各業認真打拼、全國人民努力的經濟成果，繼續拚經濟，去年經濟成長率非常好，股票表現也非常好，一定要把握這基礎，繼續努力。賴清德說，經濟好，要通過國家總預算，讓經濟更有力量進步、讓政府有力量把人民照顧妥適；國防預算也一定要通過，因為國家賺再多錢，沒有國防保護國家安全，若是如此，賺這個錢，就不夠安全，所以在這希望朝野為國家、人民設想，立法院開議後，趕快通過國防預算、國家總預算。