氣象專家林得恩於「林老師氣象站」發文表示，今（17）日起受到東北季風影響，初一、初二北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼，降雨主要是桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，等到初三（19日）東北季風就會逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；各地大多為多雲到晴。
初一變冷又下雨！桃園以北、花東雨最大
臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，今日（年初一），受東北季風影響，臺灣北部及東北部天氣偏涼，其它地區早晚亦涼；尤其是中南部地區，日夜溫差增大。另一方面，由於今日環境水氣增多，桃園以北、基隆及宜蘭、花蓮地區都有局部短暫雨，竹苗、臺東地區及恆春半島也有零星短暫陣雨機會，中南部則維持為多雲到晴天氣。
明日（初二），環境水氣開始減少，就剩基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨機會，桃園以南地區恢復為多雲到晴的穩定天氣。
今明兩天北東較涼！初三回溫好天氣
今、明2日高溫預測，臺灣北部、基隆、宜蘭及澎湖地區都在攝氏17至20度，花蓮地區也在攝氏21至22度之間，中部及臺東地區高溫為攝氏23至26度之間，南部地區攝氏26至28度，金門及馬祖地區最高溫也分別在攝氏17至19度及11至13度之間。
要到初三（19）日，東北季風開始逐漸減弱，北部及東北部氣溫就會稍稍回升；但是，各地早晚仍涼，請多注意溫度變化。
初四水氣又變多！早晚仍涼
氣象署預報提醒，初四（20日）水氣稍增多，各地早晚仍涼；基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
初五至開工（21日至23日）各地早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。
資料來源：林老師氣象站臉書、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，今日（年初一），受東北季風影響，臺灣北部及東北部天氣偏涼，其它地區早晚亦涼；尤其是中南部地區，日夜溫差增大。另一方面，由於今日環境水氣增多，桃園以北、基隆及宜蘭、花蓮地區都有局部短暫雨，竹苗、臺東地區及恆春半島也有零星短暫陣雨機會，中南部則維持為多雲到晴天氣。
明日（初二），環境水氣開始減少，就剩基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨機會，桃園以南地區恢復為多雲到晴的穩定天氣。
今、明2日高溫預測，臺灣北部、基隆、宜蘭及澎湖地區都在攝氏17至20度，花蓮地區也在攝氏21至22度之間，中部及臺東地區高溫為攝氏23至26度之間，南部地區攝氏26至28度，金門及馬祖地區最高溫也分別在攝氏17至19度及11至13度之間。
要到初三（19）日，東北季風開始逐漸減弱，北部及東北部氣溫就會稍稍回升；但是，各地早晚仍涼，請多注意溫度變化。
氣象署預報提醒，初四（20日）水氣稍增多，各地早晚仍涼；基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
初五至開工（21日至23日）各地早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。
資料來源：林老師氣象站臉書、中央氣象署