我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勞勃杜瓦（左）在《教父》系列扮演艾爾帕西諾（右）的養兄，艾爾在悼念聲明中表示會懷念他，也盛讚他是天生的演員。（圖／摘自IMDb）

▲勞勃狄尼洛（左）在《打不開的鎖》演勞勃杜瓦（右）的弟弟，悼念聲明中稱他受到上天保佑，願他安息。（圖／摘自IMDb）

▲《彗星撞地球》是勞勃杜瓦（右）領銜主演、最讓人印象深刻的商業巨片之一。（圖／摘自IMDb）

曾以《溫柔的慈悲》奪得奧斯卡影帝榮銜、因《教父》系列在影壇走紅的勞勃杜瓦，美國時間15日（週日）在維吉尼亞州的自家農場去世，享耆壽95歲。他在《教父》扮演黑手黨家族中的養子，片中的小弟艾爾帕西諾哀慟發聲明悼念，稱很榮幸能有機會一起合作，稱讚他正如大家所言是天生的演員，另一位也曾在《教父》系列亮相、也跟他結過戲緣的勞勃狄尼洛則願他安息。勞勃杜瓦一生有超過140部的影視作品，早在3年多前的Netflix影片《淡藍之眸》後，就再也沒有任何演出。小他41歲的現任妻子露西安娜聲明中表示：「對世人而言，他是奧斯卡得獎演員、是導演、是說故事的人，對我而言，他就是一切。」艾爾帕西諾、勞勃狄尼洛分別在《教父》和《打不開的鎖》扮演過勞勃杜瓦的弟弟，對於這位前輩的去世，兩人都透過聲明發表悼念。由於沒有傳統英俊小生的外型，勞勃杜瓦注定要以演技實力打天下，他的爸爸是海軍少將，一度想要他去念軍校，但他當時就認為自己除了演戲之外，什麼都不行，絕對沒辦法撐下去，因此去紐約讀戲劇學校，同學還有達斯汀霍夫曼、金哈克曼等日後的影帝，而另一位詹姆斯肯恩，在《教父》裡扮演脾氣暴躁的大哥，和勞勃杜瓦、艾爾帕西諾一起入圍奧斯卡男配角，可惜都沒獲獎。《教父》的轟動讓在好萊塢熬了10多年的勞勃杜瓦終於走紅，但他並沒有像艾爾帕西諾或勞勃狄尼洛，是可以扛起頭牌的第一男主角，常常是一群要角其中之一，和其他人合力撐起整部片。儘管如此，他的深厚實力備受認同，在1984年的奧斯卡典禮上以扮演酗酒鄉村歌手的《溫柔的慈悲》登上影帝寶座。去年相繼去世的勞勃瑞福、黛安基頓，也都曾和他合作過不只一部片。勞勃杜瓦也曾經自導自演《來自天上的聲音》，飾演有不光彩過去又魅力獨具的牧師，讓他又入圍了奧斯卡最佳男主角，進入21世紀，他還曾以和小勞勃道尼合演的《大法官》提名奧斯卡最佳男配角，此外他在《現代啟示錄》、《外科醫生》等名導經典，或是《彗星撞地球》等商業大片中的演出也讓人印象深刻，影集方面他則主演了西部類型經典作《寂寞之鴿》。好萊塢重量級大咖都對勞勃杜瓦的去世發表悼念，艾爾帕西諾聲明中稱他非凡的演技將永遠被記住，自己也會想念他。勞勃狄尼洛則表示希望自身也能活到95歲，認為他獲得上帝的保佑。亞當山德勒盛讚他是影壇曾出現過最偉大的演員之一，米高基頓則表示和他一起合作過之後就變成朋友、曾經一起坐在門廊上大聊馬經，歐美影視界人士都為了失去這位資深影帝而遺憾。