▲海軍逢甲軍艦原為美軍派里級巡防艦「蓋瑞號」（USS Gary FFG-51），於2017年接艦返國後，2018年正式成軍並納編海軍第146艦隊。（圖／軍聞社提供）

▲海軍逢甲軍艦的SQR-19拖曳式聲納釋放孔。（圖／記者呂炯昌攝）

▲逢甲軍艦上76快砲，全自動控制之高、平兩用火砲，可精準對空中及水面目標實施射擊。（圖／軍聞社提供）

美國2015年轉售台灣2艘二手派里級巡防艦─銘傳軍艦 （ PFG-1112 ） 與逢甲軍艦 （ PFG-1115 ） ，這2艘軍艦雖然已在美軍服役超過30年，但是由於配備SQR-19拖曳式聲納，讓海軍反潛戰力大幅提升。農曆春節期間，海軍首度曝光逢甲軍艦，並公開展示艦上Mk.13單臂飛彈發射系統掛載RGM-84 魚叉（Harpoon）反艦飛彈的動態操演。這是中華民國海軍自2018年接裝派里級軍艦成軍以來，首度開放媒體登艦海軍指出，逢甲軍艦原為美軍派里級巡防艦「蓋瑞號」（USS Gary FFG-51），於2017年接艦返國後，2018年正式成軍並納編海軍第146艦隊。艦上官兵依海軍整體防衛構想指導，落實平戰轉換與戰備演練，透過制度化訓練流程與實務驗證，持續精進艦艇在海域環境的緊急應變與協同作戰能力。在武器裝備方面，逢甲軍艦配備MK-13飛彈發射架，可依作戰需求搭載標準一型防空飛彈、魚叉反艦飛彈，具備360度旋轉射擊能力，提升防空與反艦作戰效能；另76快砲與方陣快砲，形成中、近程火力防護網，對空中與水面威脅提供即時防禦，強化艦艇生存力與作戰持續性。反潛作戰方面，逢甲軍艦搭載MK-32魚雷發射管與MK-46魚雷，結合AN/SQQ-89水下戰鬥系統，整合被動拖曳式聲納與聲標系統，能即時蒐集水下情資並判讀威脅，執行精準反制；同時配備MK-36干擾彈發射系統，強化對來襲飛彈的被動防護能力，完善全艦整體防衛架構。逢甲軍艦艦長劉上校表示，逢甲軍艦自2018年11月8日成軍迄今，在全艦官兵同心協力、全力以赴下圓滿完成無數次重大演訓，以及各類海上狀況應處。未來，全艦官兵將持續堅守崗位，以專業與信念守護海疆，維護國家尊嚴與和平。海軍派里級艦其實為成功級艦的原型，照慣例以歷史上著名將領名稱為名。艦上安裝之SQR-19拖曳式聲納為美海軍現役裝備，具備優越的反潛性能，能夠與海軍現役S-70C反潛直升機作資料鏈結，將有效提升海軍整體反潛作戰戰力。而國造成攻級艦並未配有SQR-19拖曳式聲納。除聲納系統外，銘傳與逢甲軍艦艦上反艦飛彈為美製魚叉反艦飛彈，可透過艦上ＭK13飛彈發射臂發射，而非成功級上配備的雄風二型與雄風三型反艦飛彈。銘傳與逢甲軍艦返國服役後，艦上76快砲也換裝成具有匿蹤構型的76快砲，可精準對空中及水面目標實施射擊，最大有效距離約12,000碼。