近來民眾透過社群平台、投資群組遭遇詐騙案件頻傳，金管會提醒，從事投資理財前務必提高警覺，投資前應主動查證平台或業者是否合法，證期局官網設置「提供虛擬資產服務之事業或人員」專區，供民眾查詢合法業者進行交易，也可撥打反詐欺諮詢專線（02-2737-3434）或警政署165反詐騙專線確認資訊真偽，以免落入詐騙陷阱。金管會進一步指出，詐騙集團經常以「穩賺不賠」、「高獲利低風險」、「明牌、潛力股」等話術吸引民眾，或冒充名人、合法業者名義誘騙民眾投入資金，之後再藉口需支付解凍金、保證金、驗證金或稅款等名義，要求民眾繳納額外款項後方得領回投資報酬，惟詐騙集團一旦款項到手隨即失聯，導致民眾遭受重大財物損失。為提供民眾多方查詢管道，提升防詐資訊揭露透明度，金管會已於官網「防範非法證券期貨業宣導專區」揭示合法證券期貨業者名單及非法業者型態供民眾查詢。另各證券期貨相關公會亦建置「非金管會核准之證券期貨業者及商品警示專區」，揭示可疑業者或商品資訊。此外，洗錢防制法113年7月修正後，未向金管會完成洗錢防制登記之虛擬資產服務商，不得提供虛擬資產服務，違者將涉有刑事責任。金管會並已於證券期貨局官網設置「提供虛擬資產服務之事業或人員」專區，供民眾查詢合法業者進行交易。另合法虛擬資產服務商提供服務時，不得以現金方式向客戶收取款項，須以可留存金流軌跡之轉帳方式進行。如果有民眾遇到非合規名單的虛擬資產服務商，或聲稱可提供現金面交服務或要求民眾將交易款項匯至個人帳戶者，除該業者已涉及非法經營的刑事責任外，相關交易極有可能涉及詐騙，請民眾務必提高警覺。