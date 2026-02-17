我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄男持利器闖入前女友住家砍人。（圖／民眾提供）

小年夜不平靜！高雄一名56歲呂姓男子疑似因不滿與前女友的感情糾紛，竟在臉書預告「除夕是最後一餐」並要對方「先吃飽以免路上餓」，儘管警方已加強巡邏，呂男仍於15日晚間強行破門闖入孔女住處，持利器攻擊孔女姊姊及廖姓友人。警方趕抵現場時，屋內大門玻璃粉碎、血跡斑斑，員警立即將呂男制伏逮捕。這起衝突造成孔女姊姊雙腿遭劃傷，廖男則腹部受穿刺傷送醫，所幸兩人送醫治療後均無生命危險。全案訊後依殺人未遂、傷害及違反《家暴法》移送法辦，呂男已遭法院裁定羈押禁見。據了解，高雄一名56歲呂姓男子跟孔姓前女友有感情糾紛，而孔女先前便曾因擔心人身安全向小港分局求助，警方也隨即加強巡邏，然而仍難防悲劇發生，就在15日晚間，孔女驚見呂男在住處附近徘徊伺機而動，隨即報警求救，但呂男已在警方趕抵前強行闖入。當員警抵達現場時，屋內大門玻璃已被砸碎，滿地狼藉，呂男正持利器攻擊孔女的姊姊及廖姓男友人。警方見狀立即將其制逮捕。這場衝突造成孔姓姊姊雙腿遭劃傷縫合，廖男則因試圖抵抗導致雙手受傷，腹部更遭受嚴重的穿刺傷，所幸兩人送醫治療後均無生命危險。全案訊後已依殺人未遂、傷害及違反《家庭暴力防治法》等罪嫌，將呂男移送高雄地檢署偵辦，並經高雄地方法院裁定羈押禁見。根據警方進一步調查，呂男在行凶前便已在個人臉書留下充滿殺機的「預告」，直言要準備一頓精緻的除夕夜晚餐作為自己「這輩子的最後一餐」，並向親友告別稱這幾天的限時動態已毫無保留，甚至預告除夕過後就再也用不到手機。呂男在文中更充滿暗示地提到，吃完團圓飯後有一件「大事」必須去完成，甚至語帶威脅地隔空喊話，要對方也先吃飽飯「以免路上餓」，並強調自己為了等待這場「集合」已經隱忍多時。