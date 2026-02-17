我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 賴清德赴「萬里忠福宮」參香、發放福袋。（圖／總統府提供）

▲賴清德、蘇巧慧赴「萬里昭靈宮」參香、發放福袋。（圖／總統府提供）

今（17）日是農曆大年初一，總統賴清德一早返回新北萬里忠福宮、昭靈宮參香並發送福袋。他在致詞時盛讚台灣經濟好表現，去年經濟成長達8.65%，優於鄰近國家，股市也突破3萬點；他並點名新北市長參選人蘇巧慧表現好，「如果新北市長給她做，她就能好好大展身手，這樣我們新北市就會越來越發展」。賴清德今天展開全台參香祈福及發送福袋行程，他上午先到台北市萬華龍山寺，隨後返回故鄉新北萬里忠福宮、昭靈宮參香並發送福袋。賴清德致詞時先介紹蘇巧慧，在立院表現傑出，未來若有機會當市長、服務新北市民，相信是市民福氣；他接著介紹立委王義川，「大家應該常常在電視機看到他！」賴清德提到，今天很開心來到忠福宮參拜祈福，就像過去他小時候一樣，「我阿公、我阿嬤、我爸爸，初一都會帶我來忠福宮參拜」，所以不論他在擔任立委、台南市長、行政院長、副總統，到現在當選總統，也同樣來到這裡。賴清德提到，感謝大家過去的支持和幫忙，今天來是為了台灣祈福、為全台灣人民祈福。他指出，去年雖然有美國的貿易關稅威脅，但台灣的百工百業、各行各業、全國人民都很打拼，去年整體經濟成長率達到8.65%，這很不容易，因為日本、韓國才1%多、美國才2%多，中國才4%多，股市現在也超過3萬多點了，表示台灣經濟不錯。「經濟好，還要更好！不只是大企業好，中小企業也要好」賴清德提到，未來他會用很多力量，照顧中小企業，讓經濟能持續蓬勃發展，全台灣人民，不論各行各業，都有錢可賺，生活都能夠安居樂業；另外一項，政府要照顧弱勢，從上個月開始，針對低收入戶家庭，一個人每個月政府加給1000元，若是4個人，就能多領4000元；而中低收入戶，政府一個人每個月多領750元，4個人一個月就多領3000元。賴清德表示，政府也要照顧農民，萬里有很多農民，除了原本福利外，參加農保的人，現在一個月一個人給10000元，若沒參加農保、也沒勞保、公保，參加國民年金，政府一個月一個人至少給5000元。賴清德提到，政府要照顧基層的人，另外要加薪、減稅，再來照顧小孩，0到6歲國家一起養，高中、高職，公立私立都免學費，讀私立大學學費比較貴，政府補助一年給35000元，若是經濟弱勢家庭，另外再加2萬，這樣就是55000元，補助孩子讀書。話鋒一轉，賴清德也感謝蘇巧慧，時常跟他反映意見，包含他剛才說的農保、國民年金、弱勢照顧等，「我們掌聲感謝她，她在國會表現好，給我很多好意見，如果新北市長給她做，她就能好好大展身手，讓她能當選、議員也整隊出發，這樣我們新北市就會越來越發展」。蘇巧慧則說，非常高興可以連續兩年都和賴清德一起，在大年初一這一天，回到總統的故鄉萬里，親自感謝一直支持他們的市民朋友。蘇巧慧說，台灣這幾年在前總統蔡英文、賴清德帶領之下，不僅經濟表現卓越，近日「台美關稅貿易協定」的談判結果，更提升台灣產業的競爭力，讓台灣走向世界，加深與國際民主盟友的合作關係。蘇巧慧指出，她已經為新北服務十年，持續在用創新的方法，解決過往長期存在的問題，以此推動地方的建設、帶動新北的發展，未來她會用全心全意，為新北市民朋友創造更好的生活環境，和中央一起讓新北更好、台灣更好。