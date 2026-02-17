春節期間是走訪親友、傳遞祝福的最佳時刻，除了增進情誼，帶上一份誠摯好禮更能表達心意。農業部農糧署指出，國產水果鮮美多汁、種類豐富，不僅顏色討喜、寓意吉祥，更兼具健康與美味，也是年節送禮的最佳選擇，選購在地優鮮水果、支持台灣在地產業，不僅能傳遞祝福，更讓年節禮盒添上滿滿幸福滋味。
農糧署說明，台灣4季盛產多樣水果，冬季更是柑橘、鳳梨釋迦、蓮霧、蜜棗等的最佳品嚐時節。這些水果不僅口感鮮甜，營養豐富，更蘊含吉祥寓意，如柑橘類象徵大吉大利、鳳梨釋迦象徵好事回家、蓮霧象徵蓮年如意、蜜棗象徵棗到幸福等等，歡迎消費者踴躍至全台各大通路、農良直賣所（https://www.afasale.tw/）或台灣優果鮮販企業團購平台（https://ofresh.atri.org.tw/）選購。
農糧署進一步表示，隨著國人對食安議題的重視，該署積極推動果品溯源管理，輔導農民參與產銷履歷與有機等驗證，其產銷流程皆經過第3方驗證機構稽核把關，確保生產安全可追溯，也是送禮最佳的選擇。
對於想要鮮享當季、支持在地，農糧署分享以國產水果禮盒饋贈親友，更符合低碳環保的永續理念，建議可優先挑選新鮮、安全的在地精品果禮並可搭配應景鮮花或盆花，與親友共享美味、傳遞吉祥寓意，讓國產水果成為最暖心的祝福。
我是廣告 請繼續往下閱讀