春節返鄉潮展開，總統府秘書長潘孟安一回到家鄉屏東，便迫不及待展現「在地老饕」本色！在搭車抵達屏東後，隨即化身導航員，熟練地指引助理穿梭大街小巷，馬不停蹄直奔在地菜市場，只見他熟門熟路地擠進人潮，尋獲心心念念的肉圓攤，迅速買好美食後提上車，興奮之情溢於言表。一上車，潘孟安便迫不及待拿出隨身準備的環保餐具，大口品嚐熱氣騰騰的肉圓，更對著鏡頭熱情推廣心中的「南國美食清單」，他細數如屏東肉圓、萬丹飯湯、碗粿等在地庶民小吃，強調這些是他「返鄉必吃」。品嚐過程中，潘孟安更幽默地隔空喊話好友蔡其昌，針對對方的「台中炒麵第一」論點幽默反擊，直呼屏東肉圓的美味無可取代，兩人跨縣市的「美食爭霸戰」也為春節增添了不少趣味話題。有趣的是，潘孟安「吃貨」實力讓隨行幕僚驚訝，不到幾分鐘時間，一份肉圓便已見底，他意猶未盡地表示「這份量真的吃不夠」，嚷著要立刻加碼前往下一站購買萬丹飯湯。潘孟安感性表示，回到屏東最療癒的就是這些家鄉味，不僅是味蕾的記憶，更是與土地連結的最佳方式。他同時也以此鼓勵所有返鄉過年的鄉親，這幾天一定要出門走走，親眼看看家鄉這些年來的變化與進步，並好好享受與家人難得相處的時光，在家鄉的美食地圖中，找回最純粹的年味與親情。