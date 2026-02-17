我是廣告 請繼續往下閱讀

法鼓山除夕紅繩震盪掀起熱議 網憶2008年馬英九曾拉斷繩

法鼓山昨天（16日）舉行「2026法鼓山除夕撞鐘‧為世界祈福活動」！總統賴清德、國民黨主席鄭麗文都受邀出席，只是，正當鄭麗文與環境部長彭啓明、考試委員鄧家基共同執繩時，她手中的紅繩突然無故劇烈震動，儘管試圖換手交握並強裝鎮定，仍難掩慌亂神色，而就在最後一響結束後，紅繩又再度抖動，甚至嚇到一旁的鄧家基。這段畫面隨即在Threads掀起熱議，更讓不少人聯想到2008年，當時身為總統候選人的馬英九也曾拉斷法鼓山紅繩，他事後機智解釋是將台灣噩運「拉掉」，兩起歷史巧合意外形成對比。2月16日除夕盛夜，法鼓山循例舉行除夕撞鐘祈福儀式，邀請賴清德出席這項深具宗教與文化意義的盛事。現場敲響108響法華鐘聲，象徵送舊迎新並為國泰民安祈願。賴清德與法鼓山方丈和尚果暉法師共同負責前3響鐘聲，為全民祈福「世界和平、國泰民安、鐘生幸福」。儀式進入尾聲，由國民黨主席鄭麗文、環境部長彭啓明及考試委員鄧家基等人共同執繩敲擊最後3響時，然而現場卻發生了一段意外插曲。鄭麗文在等待撞鐘的靜止時刻，手中握著的紅繩突然無故劇烈震動，讓她原本肅穆的神情瞬間顯得有些慌亂。儘管她試圖強裝鎮定，不斷換手交握紅繩並撥弄頭髮，依然難掩緊張神色。直至最後1響鐘聲落定，紅繩再度發生震動，驚動了身旁的鄧家基，他隨即轉頭觀察鄭麗文是否需要協助，甚至一度伸手試圖幫忙，成為當晚莊嚴法會中一段引發熱議的片段。「紅繩抖動」隨即在Threads上掀起熱烈討論，有人反覆觀看影片後直言「是繩子先動，鄭才嚇一跳」，甚至聯想到「人在做，天在看」等宗教寓意，還有人疑惑「為什麼她整個人看起來很緊張很恍神？而且這樣抖是什麼意思？整個人好奇怪」，更有人指出「各位仔細看鄭麗文手上的紅繩，不是她抖，是那條紅繩先抖耶」、「繩子抖超怪...」。另外，也有網友分析，法鼓山的青銅大鐘重達25公噸，撞擊後產生的巨大共振與慣性可能透過繩索傳導，畫面中看起來像是靠近鐘體那一端的繩頭先開始頻率性震動，隨後才帶動鄭麗文的手部，並非單純的人為發抖。針對此事件，國民黨中央回應「麗文一向虔誠向佛，昨除夕夜在法鼓山撞鐘時，麗文誠心為台灣這片土地和人民祈願國泰民安、兩岸和平、遠離戰火，麗文強烈感受到神明的感召，回應麗文虔心祝禱」。國民黨強調「麗文心頭震動、感受強烈，誓願會善盡最大在野黨主席的責任，為人民好好監督執政黨，也祈求神明的引導保佑祝福」。事實上，法鼓山的紅繩並非首次成為話題焦點，早在2008年時，當時身為國民黨總統候選人的前總統馬英九，在出席除夕撞鐘祈福時也曾發生過意外。當時馬英九原本預計要與方丈和尚共同敲響6下鐘聲，卻沒想到在儀式過程中用力過猛，竟當場將撞鐘的紅繩硬生生拉斷，導致現場一度陷入尷尬。面對這場突如其來的突發狀況，馬英九事後解釋，這代表他已經親手將台灣過去的噩運徹底「拉掉」了，並以此寓意台灣即將迎來開運轉機的時刻。這段18年前的往事與如今鄭麗文手中震動的紅繩意外呼應，讓不少網友在討論2026年法鼓山現場異象時，紛紛對比這兩起涉及國民黨政治人物與法鼓山鐘繩的歷史巧合。