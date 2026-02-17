我是廣告 請繼續往下閱讀

▲言承旭（左起）跟易烊千璽、陳小春、羅嘉豪等人同台演出，被批像在賣家電。（圖／翻攝自CCTV央視）

網友吐槽火力全開 怒轟：「尬到起雞皮疙瘩」

陳小春、言承旭搭小鮮肉 同台卡司年齡落差大

大外宣感十足 中國目的粗暴明確

言承旭昨（16）日登上中國央視春節聯歡晚會，在歌曲節目《智造未來》中與陳小春、羅嘉豪、易烊千璽等人同台合唱，歌詞不斷重複「Made in China、Create in China」等字句，搭配整齊劃一的動作與大量科技感視覺包裝，片段一播出立刻在社群引發討論。部分台灣觀眾坦言聽感像宣傳口號，直呼「怎麼像在賣家電」，也有人把它比喻成產品發表會主題曲，認為整體編排更像大型政令宣導式表演，而非單純的流行舞台。相關片段在社群轉載後，留言區迅速變成吐槽大會，不少人直指歌詞「俗、尬、土」，還有人笑說「連AI都寫不出這種歌」，對表演形式的批評同樣密集，有人形容舞步像小學生早操，動作「抓空氣」抓到讓人出戲；也有觀眾把尷尬程度形容成「不是摳出兩室一廳，是一幢別墅」，另有網友惡搞把歌名改成「智障未來」，甚至有人預告「中國網友一定會大量二創」，話題熱度越滾越大。除了內容本身，言承旭的舞台視覺設計同樣成為箭靶，網友集中火力吐槽服裝配色過度飽和，尤其多段鏡頭出現「同一組人3種紅色」的狀況，被嘲諷像紅包或購物台制服，還有人調侃：「不是都Made in China，怎麼顏色都對不上。」此菜，舞台上大量銀色元素與「機器人」概念也讓部分觀眾困惑，有人以為銀色角色是歌詞主角，後來才發現是人類演員，覺得詭異又迷幻，整體而言社群普遍把這段演出歸類為「假精緻」的套路型包裝，認為華麗外殼下的內容支撐不足。由於言承旭同台陣容包含不少觀眾熟悉的名字，年齡的反差感也被放大，留言中不乏感嘆「很難想像那是以前唱〈抱一抱〉的陳小春」，也有人對言承旭的外型與舞台狀態感到陌生，甚至一度認不出來。也有人嘲諷「言承旭去中國就變土」，認為同一批藝人在不同舞台上，呈現出的審美與表演邏輯差異極大，不過也有少數留言持相反意見，認為撇開政治或立場不談：「歌詞旋律其實還行！」但整體聲量仍以負評與嘲諷居多。而針對《智造未來》最更尖銳的批評，莫過於這類節目視為中國「大外宣」的一部分，認為中國「目的很粗暴明顯」，就是要透過春晚宣揚國威。事實上，言承旭在這波爭議裡純粹只是導火線，昨晚春晚的話題已經在台灣社群延燒。