過年春節，吃膩大魚大肉、換換口味開吃速食優惠！漢堡王表示，新春好食光「買一送一」12大優惠券，從雞塊、薯條到飲料都買一送一砍半價，推薦百元有找「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」套餐99元吃到3月底；摩斯漢堡不只有大杯冰紅茶買35送35，初一新春優惠套餐「免費送蒟蒻」。
漢堡王：買一送一12大優惠券！套餐99元吃到3月
漢堡王表示，即日起至3月31日，最划算雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯、中杯飲料等「買一送一」，超狂12款點心、飲料都買一送一，全新「新春好食光」優惠券，相當於砍半價爽吃。
推薦百元有找「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」套餐才99元，「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」雙堡也只要99元；另外還有「1+1」自由配69元、89元，整張優惠券可以現省1305元。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
摩斯漢堡：冰紅茶買35送35！新春套餐優惠再送蒟蒻
摩斯漢堡表示，過年推薦MOS跨店取慶升級優惠，即日起至2月28日，冰紅茶(L) 買35送35、摩斯鱈魚堡指定套餐「買6送2」、指定套餐、早餐「買6送2」等（數量有限，售完為止）。
馬年摩斯漢堡新春優惠套餐，即日起至2月28日，購買MOS新春雙人餐／全家餐，加碼贈送期間限定蒟蒻（蘋果鳳梨／芭樂檸檬）1杯。
◾️新春雙人餐439元！柚香明太子海洋珍珠堡／海老雙蝦堡＋超級大麥薑燒珍珠堡＋北海道可樂餅＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋大冰紅茶2杯＋雙人分享提袋。
◾️新春全家餐539元！柚香明太子海洋珍珠堡／海老雙蝦堡＋超級大麥薑燒珍珠堡＋摩斯鱈魚堡＋北海道可樂餅＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋方塊薯餅3個＋大冰紅茶3杯＋雙人分享提袋。
資料來源：漢堡王、摩斯漢堡
我是廣告 請繼續往下閱讀
漢堡王表示，即日起至3月31日，最划算雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯、中杯飲料等「買一送一」，超狂12款點心、飲料都買一送一，全新「新春好食光」優惠券，相當於砍半價爽吃。
推薦百元有找「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」套餐才99元，「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」雙堡也只要99元；另外還有「1+1」自由配69元、89元，整張優惠券可以現省1305元。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
摩斯漢堡表示，過年推薦MOS跨店取慶升級優惠，即日起至2月28日，冰紅茶(L) 買35送35、摩斯鱈魚堡指定套餐「買6送2」、指定套餐、早餐「買6送2」等（數量有限，售完為止）。
馬年摩斯漢堡新春優惠套餐，即日起至2月28日，購買MOS新春雙人餐／全家餐，加碼贈送期間限定蒟蒻（蘋果鳳梨／芭樂檸檬）1杯。
◾️新春雙人餐439元！柚香明太子海洋珍珠堡／海老雙蝦堡＋超級大麥薑燒珍珠堡＋北海道可樂餅＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋大冰紅茶2杯＋雙人分享提袋。
◾️新春全家餐539元！柚香明太子海洋珍珠堡／海老雙蝦堡＋超級大麥薑燒珍珠堡＋摩斯鱈魚堡＋北海道可樂餅＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋方塊薯餅3個＋大冰紅茶3杯＋雙人分享提袋。