農曆丙午馬年正式到來，在傳統習俗中，本命年往往被視為充滿挑戰與機遇的關鍵時刻，而在台灣體壇，有一群正值24歲「本命年」的運動員，正以如駿馬奔騰般的氣勢，成為新一代的體壇領頭羊。從日本職籃B1賽場上的傳球魔術師，到中職外野奇才；從亞運摘金後在職業戰場磨練心志的選秀狀元，到在泳池畔不斷改寫歷史、世界級的「台灣蝶王」。這群出生於2002年的年輕戰將，不僅擁有傲人的天賦，更在過去一年經歷了從挫折中破繭而出的蛻變。讓我們一同回顧游艾喆、宋晟睿、林信寬與王冠閎這四位頂尖新星的精彩時刻。當前台灣籃壇最受矚目的新生代指揮官、效力於日本職籃B1聯賽滋賀湖泊的游艾喆，在迎來旅日生涯的第二個賽季後，持續用純熟的傳導與抄截能力證明自身身價。游艾喆成為繼阿巴西之後第二位挑戰日本一級職籃的台灣球員，更是台灣首位完成「大學畢業即旅日」壯舉的指標性人物。原先有許多球迷擔心外線能力較薄弱的游艾喆，能否在競爭激烈的日本一級聯賽生存，結果他不僅能坐穩輪替，更一度成為聯盟助攻王，目前則是以場均6.2助攻落居聯盟第二。近日更憑藉穩定的表現，兩度入選世界盃資格賽中華男籃16人名單，成為台灣後場不可或缺的戰力。事實上，游艾喆的籃球生涯幾乎與「冠軍」畫上等號。出身宜蘭南澳鄉的他，自能仁家商時期便展露頭角，不僅助隊連奪兩屆HBL冠軍，個人更在108學年度包辦助攻王、抄截王與年度MVP。進入政治大學後，他更開啟了傳奇的「政大王朝」。在UBA四年期間，他不僅率領政大達成史無前例的四連霸，個人更是獎項收割機。從當初在UBA呼風喚雨的學生球員，到如今在日本職籃站穩腳跟的新生代球星，許多人都期待游艾喆能打出打出台灣後衛的新高度。宋晟睿自2020年以第二指名加盟中信兄弟以來，便以頂級的守備範圍與驚人的臂力聞名。2021年他曾演出震驚全台的「沒收全壘打」美技奪下年度美技獎，但隨後兩個球季卻因打擊陷入低潮，在一、二軍間浮沉。這段期間，宋晟睿甚至曾在明星賽客串登板投出155公里的速球，引發外界對他「棄打從投」或「二刀流」的熱烈討論。然而，他最終選擇專注於野手路徑，透過刻意增重與運動科學調整揮棒。這份堅持在2024年收到回報，他整季繳出打擊率.341、3轟及17次盜壘成功的成績單，攻擊指數（OPS）高達.840，成為球隊重奪總冠軍的關鍵功臣，並在2025年持續進化，刷新多項隊史紀錄。在2025年經典賽資格賽中，宋晟睿曾演出單場4安、場內全壘打等鬼神級表現，助中華隊挺進正賽。但在2026經典賽最終的30人名單中，教練團因戰術考量僅帶4名外野手，讓這位「攻、守、跑」三拍子好手意外落選，當時也引發球迷的熱烈討論。對此宋晟睿坦言：「說不難過是騙人的，但這不會是最後一次國家隊。我已經準備好迎戰新球季，要把集訓學到的東西帶回球隊。」他也感性提到，集訓期間與「平鎮幫」隊友互相鼓勵，讓他找回了高中的熱血感，「雖然沒入選，但希望未來有一天，平鎮幫能一起站在國家隊的每個守備位置。」林信寬自高中時期在東山高中嶄露頭角後，就讀台師大期間便展現出優異的得分直覺與身體對抗性。2023年，他以「狀元」之姿加盟台啤雲豹，隨即在同年10月身披中華隊戰袍奪下亞運3x3籃球金牌，這枚金牌不僅證明了他的身價，也讓他被球迷譽為「金牌狀元」。雲豹球團對這名未來核心極度重視，在2025年6月更開出「5年長約」與他續約，並附帶兩年後可執行「旅外條款」，展現出球團栽培其成為下一個接班人的決心。在本賽季開局，林信寬的外線命中率一度不如預期，然而面對低潮，林信寬並未退縮，他在受訪時展現出成熟的職業態度：「其實這一季我都有觀察自己的命中率，賽季初三分球確實不理想，但我覺得就是一直維持對出手的渴望，保持好投每一球的心情。」這種「無論如何都要繼續投」的射手心態，讓他在賽季中段逐漸找回準星。即便身分轉變為第6人，他依然能在有限的時間內貢獻場均10.9分，成為雲豹不可或缺的火力來源。在2025年亞洲游泳錦標賽中，王冠閎展現了統治級的實力。他首先在男子100公尺蝶式決賽以52秒41摘金，成為自2009年程琬容後，台灣首位在亞錦賽奪金的泳將。隨後在其主項男子200公尺蝶式，王冠閎即便面臨日本強敵倉塚遼的強勢挑戰，仍憑藉成熟的配速策略與觸牆爆發力，以1分56秒63 技壓群雄，不僅個人在本屆收下第二金，還助台灣隊在400公尺混合式、自由式接力及男女混合接力中再添3面銀牌。總計單屆亞錦賽「2金3銀」的恐怖表現，再次擦亮他「台灣蝶王」的招牌。而在眾所矚目的2025年萊茵魯爾世大運中，王冠閎同樣維持巔峰狀態。在男子200公尺蝶式決賽中，王冠閎展現驚人的後段加速能力，一路狂追，最終以1分55秒85的佳績觸牆奪銀。雖然僅以0.26秒之差惜敗給美國選手達爾格倫（Jack Andrew Dahlgren），未能奪下我國史上首面世大運游泳金牌，但連續兩屆在世大運該項目摘銀，已寫下台灣游泳的新歷史。現年24歲的王冠閎，早在2019年便達奧運 A 標，並在2020年國際游泳聯盟（ISL）刷新200蝶世界青少年短水道紀錄，成為台灣首位世界紀錄保持者。此外，他也曾獲選為中華民國體育運動精英獎最年輕的「最佳男運動員」，並在2021東京奧運、2024巴黎奧運接連闖進準決賽，其中巴黎奧運準決賽總排名第11、更是「亞洲第一」的亮眼成績。