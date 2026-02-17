我是廣告 請繼續往下閱讀

▲央視春晚出現「中國台灣新北」字幕後，緊接安排台灣藝人周傳雄（如圖）等人登場，引發刻意質疑，聊天室台灣國旗符號隨後又遭刪除再掀爭議。（圖／翻攝自央視春晚YouTube）

周傳雄揭序幕 經典旋律暖場

▲央視春晚出現「中國台灣新北」字幕，聊天室吵起來。（圖／翻攝自央視春晚YouTube）

寶島戀歌串連 官方喊話掀熱議

中國年度大型晚會2026年春節聯歡晚會於昨（16）日除夕夜正式登場，其中一段由8位台灣藝人合體演出的《寶島組曲》格外吸睛，這場表演匯集台灣不同世代與領域的代表人物，從資深民歌歌手胡德夫、周傳雄到新生代偶像歐陽娜娜、陳立農等人輪番亮相，舞台設計結合懷舊與現代燈光視效，成為當晚的重要橋段之一。央視官方微博隨後發文，形容熟悉旋律喚起共同記憶，並以「兩岸一家親」作為表演主軸，相關內容迅速在中國社群平台掀起討論。整段演出由周傳雄率先登場，他手持吉他自彈自唱〈赤足走在田埂上〉，旋律清新流暢，為舞台揭開溫暖開場，隨後歐陽娜娜、辛曉琪與侯佩岑登上另一側舞台，合唱〈小茉莉〉，三人聲線層層堆疊，讓氣氛轉為柔和。鏡頭切換之間，觀眾席掌聲不斷，現場營造出懷舊與節慶並存的氛圍，也為後續段落鋪陳情緒。接續登台的伊能靜與蘇有朋牽手亮相，演唱〈踏浪〉帶動現場節奏，畫面拉遠後，「台灣民歌之父」胡德夫自舞台中央緩緩升起，以渾厚嗓音鎮場，讓全場瞬間安靜聆聽，隨後歐陽娜娜、辛曉琪、侯佩岑與陳立農依序現身，合唱〈高山青〉，層層堆疊的合音讓舞台視覺與聽覺同時達到高潮。演出最後，8位藝人以〈今山古道〉畫下句點，整段表演被央視微博統整為「寶島戀歌」組曲，強調台灣金曲喚起共同情感連結，官方貼文中提到胡德夫、辛曉琪、伊能靜、周傳雄、蘇有朋、侯佩岑、歐陽娜娜與陳立農共同唱響兩岸情誼，相關說法在中國網路社群獲得熱烈回應，也同步引發台灣網友關注與不同聲音。此次合體名單橫跨民歌世代、流行歌手與影視主持人，象徵意義濃厚。從舞台安排到歌曲選擇，都可見晚會企圖以經典旋律串聯情感的用意，隨著片段在網路流傳，相關關鍵字持續發酵，外界也關注未來是否還會有更多台灣藝人參與類似大型晚會。