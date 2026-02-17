我是廣告 請繼續往下閱讀

大年初一持續傳出有人刮中百萬大獎！台灣彩券公司今（17）日透露，苗栗一位男性上班族，恰巧聽聞彩券行剛開出今彩539加碼頭獎，隔天就立刻到彩券行挑刮刮樂想沾沾喜氣，選了一張刮刮樂「2000萬超級紅包」，沒想到竟然就刮出100萬元大獎，彩券行才透露，，彩券行更透露前幾天白沙屯媽祖的后里分靈遶境來過彩券行，還駐駕一段時間才離開，可能是媽祖冥冥之中有保庇。台彩今年推出春節限定「「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至2月16日，已刮出2個2000萬元、103個100萬元，今日也傳出苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村中正路75號1樓的「成運彩券行」有上班族刮中100萬元大獎。根據彩券行代理人古小姐轉述，幸運刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元的是一位男性上班族，下班偶爾會到店裡玩刮刮樂、買彩券，恰巧聽聞2月14日彩券行剛開出今彩539加碼頭獎，隔天就立刻到彩券行挑刮刮樂想沾沾喜氣。他一進店就隨手指了1張「2000萬超級紅包」來刮，沒想到竟然就刮出了大獎100萬元，也讓男子驚呼真的跟電影的台詞一樣，「好耶！好運還沒走」。代理人古小姐也直呼太不可思議，沒想到前一天店裡才開出今彩539加碼頭獎，隔一天接著刮出百萬大獎，仔細回想前幾天白沙屯媽祖的后里分靈遶境來過彩券行，不只在店裡3進3出，還駐駕一段時間才離開，可能是媽祖冥冥之中有保庇。