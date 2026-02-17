我是廣告 請繼續往下閱讀

針對美國國會跨黨派議員關切台灣國防預算一事，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣昨日發布聯合聲明，承諾開議後將國防特別預算相關議案列為最優先審議項目。對此，民眾黨主席黃國昌今（17）日表示，強化台灣的國防實力、守護好台灣家園，一直是民眾黨非常重要的立場。美國34名跨黨派的聯邦參、眾議員12日致函韓國瑜等人，盼能支持國防特別預算，韓國瑜、江啟臣昨透過共同聲明回應，將積極協助各黨團間的溝通與協調，審慎審議相關議案；立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。黃國昌上午赴莊武聖廟參拜，並向鄉親拜年。他受訪時表示，強化台灣的國防實力、守護好台灣家園，一直是民眾黨非常重要的立場，這也是為什麼民眾黨創黨主席柯文哲競選2024年總統時，是率先提出國防經費必須達到GDP 3%的候選人。黃國昌提到，台灣2026年一般年度預算中，國防經費高達9458億，已經超過GDP 3%，而美國對台軍購方面，美國國務院目前經過國會通過同意所列出來的武器清單，都納入民眾黨所提出的國防特別條例當中，未來有新增項目，會站在理性立場，一併審查。另外，針對台北市副市長李四川今凌晨2時許就現身板橋的宮廟一事，黃國昌表示，他跟「川伯」彼此間有很好的聯繫，昨天他也跟川伯通電話，對於新北未來的整個願景、想法，也都敞開心胸，彼此願意交換意見。黃國昌說，民主政治就是一場君子之爭，在好的理性、良性競爭下，替新北市民組成一個最好的團隊，相信才是新北市民的福祉，他也祝福「川伯」離開台北市後，在新北市的行程順利。