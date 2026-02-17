《NOWNEWS今日新聞》第一時間向經紀人求證，對方回應：「正在確認藝人的私生活。」

▲有網友疑似翻到安芝儇的社群，發現她疑似在跟成百賢交往。（圖／翻攝自韓網）

理想型曝光 最怕自大又沒禮貌的男人

▲安芝儇曬出泳裝美照，未料被爆出與戀綜男神傳出交往。（圖／翻攝自安芝儇IG@wlgus2qh）

安芝儇緋聞對象成百賢情史爭議多 CP允寧早已否認

效力於中華職棒台鋼雄鷹的韓籍啦啦隊女神安芝儇，近日因一組泳裝美照意外掀起戀情話題。她在Threads曬出多張池畔辣照，甜美笑容與火辣曲線瞬間衝上熱搜，隨後有韓國網友在論壇爆料，指她的交往對象疑似是戀愛實境節目《換乘戀愛4》的爭議男神成百賢，消息一出震撼台、韓社群，事實上，安芝儇曾在受訪時坦言自己過去曾遇到「家暴男」前男友，他會在酒醉時向她動手導致她至今仍有陰影，直言：「最討厭自大男！」談到擇偶條件，安芝儇毫不掩飾自己的喜好，她表示理想型首先是身高要高，其次是笑容吸引人，還要能和她一起喝酒、享受生活，此外她希望對方成熟穩重，能讓她學習與成長。不過安芝儇也劃出明確紅線，直言最討厭沒禮貌、愛罵髒話的人，尤其對於自大、過度強調自尊心的男性更是敬而遠之。安芝儇曾坦承自己年輕時交往過一位會酒後失控的男友，她回憶對方喝醉後變得固執，甚至對她動手：「有一次喝完酒就突然打我。」她首度談及此事時，語氣中仍帶著餘悸，她形容那是「不可理喻又可怕」的經歷，也因為年紀尚輕一度不知如何面對，至今還是能感受到那段陰影仍深刻在安芝儇心中。而安芝儇泳裝照曝光後不久，韓國論壇隨即流出一組安芝儇與男子的親密合影，2人互動自然，畫面甚至出現雙方生日倒數字樣，引發網友比對時間軸，眼尖粉絲發現，該名男子外型、背景與行程都與成百賢高度吻合，使「安芝儇×成百賢」迅速登上討論榜。成百賢因參與《換乘戀愛4》聲量暴增，節目期間與允寧的曖昧互動吸引大量CP粉支持，不少觀眾期待兩人假戲真做。然而允寧日前受訪時已明確表示，雙方僅是如兄妹般親近，雖常聚會吃飯，但並未發展為戀人，等同親自拆CP。如今傳出與安芝儇疑似交往，讓成百賢的感情動向再次成為焦點，也讓外界回顧他在節目中與前任賢智的未解心結與多段情感爭議。