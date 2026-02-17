迎接丙午馬年，新北市蘆洲湧蓮寺抽出2026年國運籤。不同於去年的好運勢，今年象徵政治、國運的「士」籤抽出「下下籤」，示警政局需謹慎；商業方面同樣抽出「下下籤」。不過，農業與工業運勢則表現亮眼，分別獲得「大吉」與「上上籤」，顯示產業發展有望突破。中華民國圖書出版事業協會理事長楊蓮福解籤指出，今年適逢丙午馬年，所謂「赤馬紅羊」，局勢如火上加旺，政治方面需特別謹慎小心。
國運政治運抽中「下下籤」
國運的「士」籤抽出第六十首下下籤，籤詩：「抱薪救火火增烟，燒卻三千及大千，若問營謀併出入，不如收拾莫憂燃」。根據籤詩上的解釋，「抱薪救火火增煙」是指抱著柴火去救火，比喻用錯方法處理問題，只會讓衝突與混亂升高。「燒卻三千及大千」象徵一旦失控，傷害的對象不只是少數人，而是整個國家、全民承受代價。「若問營謀併出入」要是問到今年的布局、政策推進，籤意偏向要非常謹慎。「不如收拾莫憂燃」是指與其一再加碼，不如先止損、降溫衝突。
農工運勢旺！AI帶動工業 農業五穀豐收
相較於政治與商業的低迷，農業與工業運勢則相當強勁。「農」籤抽出第五十首大吉籤：「五湖四海盡行船，高掛風帆把舵堅，幸得順風隨所至，滿船寶貝稱心田」。楊蓮福解釋，此籤典故為鄭和下西洋，象徵將國威帶往世界並帶回財富，預示今年農業將五穀豐收。
「工」籤則抽出第七三首上上籤，籤詩為：「春雷震起蟄中蟲，脫卻塵凡出舊墉，忽遇風雲交際處，自然變化得成龍」。楊蓮福表示，這代表工業將有重大突破與發展，特別是台灣以AI產業為主，若能順勢發展，工業前景看好。
商業「風中燈燭」建議靜觀其變
象徵商業的「商」籤抽出第三七首下下籤，籤詩云：「欲問身安運泰時，風中燈燭不相宜，爭如收拾深堂坐，庶免光搖靜處期」。針對商業運勢，楊蓮福以股票操作為例，提醒投資人要「靜觀其變」，切勿急躁。
資料來源：蘆洲湧蓮寺
