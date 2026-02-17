我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

這一球TPBL職籃夢想家前鋒張宗憲終場前17秒防守雲豹後衛高錦瑋三分線出手，三名執法裁判都沒有下哨，所以沒有犯規。終場夢想家100：98力克雲豹。比賽是2026 年 2 月 14 日例行賽 G79 場次，桃園台啤永豐雲豹就高錦瑋三分球出手，張宗憲防守動作是否構成犯規提出申訴，聯盟判決是：1、張宗憲侵犯高錦瑋圓柱體，已經構成防守犯規。2、這是漏判。3、責任區是16號裁判葉俊宏，停賽兩周，同時須完成專項技術再訓練並通過評核後恢復派任。TPBL聯盟做得沒錯，這是漏判，雲豹申訴有理，這一球可能影響比賽結果，這是漏判。但真正重要而且關鍵的是，裁判錯了嗎？我的看法和分析解讀是：1、三個裁判視角，這一球都沒辦法也很難正確下哨。2、這種球就是一半一半，但關鍵決勝讀秒，敢下哨的比例和判例不多。每場比賽這種一半一半「很難辨視」的碰手或身體接獨犯規，少則3-4次，平常5-6次都很正常，就看裁判下不下哨，運氣成分很高。3、真正打籃球的人都懂，這種球就是「交給上帝」，裁判不是錄影機更不是解讀0.1-0.2秒身體有無接觸碰撞干擾回放機器。4、那跟裁判臨場、執法能力、專業素養無關，跟裁判性格執法風格(儘量讓球員決定比賽勝負)更有關，這也跟什麼「專項技術訓練」無關，葉俊宏執法一向夠水準，在台灣職籃屬精英級別，沒得挑了。台灣職籃要真正進化，老闆、球隊、總管、教練、球員、聯盟都要跟著進步提升，不是只有裁判，我們的裁判大多數已經很夠水準，反而是球團、教練、球員進化太慢，沒有被真正檢討檢視停滯太久原因和本職技能。這是真正的籃球比賽，那跟裁判好壞、執法水平、專項能力無關，決勝時刻要不要下哨，永遠很難百分百正確判讀，這是裁判挑戰和壓力，但也是做為裁判無窮樂趣和充滿動力的藝術。勇敢前行，無所畏懼。