美國民主黨聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）傳出正在備戰2028年總統大選，不過近日出席慕尼黑安全會議時，針對協防台灣問題卻語帶保留。一名資深記者評論指出，台海局勢是攸關未來總統的關鍵問題，如果希望被認真看待為總統候選人就要認真回應。
綽號為「AOC」的民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲屢次對美國總統川普（Donald Trump）政府提出挑戰，吸引眾多支持者。不過她上週出席慕尼黑安全會議時，針對「如果中國採取行動，美國實際上『會』且『應不應該』承諾派美軍保衛台灣？」問題的回答，引發關注。
歐加修-寇蒂茲除了「呃」、「嗯」等口語停頓之外，回應表示，這是美國「長期政策」，「我認為我們所希望的是，我們想確保我們永遠不會發展到那個地步。我們希望確保我們在所有的經濟研究和全球立場上都朝著避免任何此類衝突的方向移動，甚至讓這個問題根本不被提起。」
對此，美國雜誌「國家評論」（National Review）資深政治記者葛瑞吉提（Jim Geraghty）投書「華盛頓郵報」（The Washington Post）指出，這是一個「是或否」的非黑即白問題，而歐加修-寇蒂茲並沒有回答。
葛瑞吉提直言，關於歐加修-寇蒂茲將參加2028年總統大選的傳聞甚囂塵上。如果中國入侵台灣，美國該如何應對，這恐怕是下任總統面臨最大、也最深遠的問題之一。
誤解的「長期政策」
葛瑞吉提表示，歐加修-寇蒂茲宣稱「承諾派美軍保衛台灣」是美國「歷史悠久的政策」，這多少有些令人驚訝，因為事實並非如此。他進一步解釋，美國於1979年承認中華人民共和國，並取消對中華民國（台灣）的外交承認。自那刻起，美國一直堅持認為任何分歧都必須透過和平方式解決。
葛瑞吉提指出，「無論美國政府是否明說，但從任何相關指標來看，台灣在所有相關標準下都是獨立的國家」，擁有明確疆界並完全掌控其領土。政府由台灣人民選舉產生，而非中國境內的任何人。台灣政府自主做出決策，不聽命於中國領導人習近平。
葛瑞吉提在文章中續指，台灣擁有自己的憲法、貨幣、旗幟、國歌，發行自己的護照，並以「中華台北」的名義參加國際運動賽事。台灣也擁有自己的軍隊，隨時準備捍衛主權，而這支軍隊部分裝備來自美國。
拜登的口誤與「戰略模糊」
葛瑞吉提說道，歐加修-寇蒂茲之所以認為美國有「長期承諾」保衛台灣，部分原因可能是前總統拜登（Joe Biden）在其總統任內至少四次說過美國會這麼做。但每次拜登說完，他的幕僚就會急忙向媒體澄清，堅稱拜登並沒有改變長期以來的美國政策：「戰略模糊」（Strategic Ambiguity），也就是「讓中國人猜不透」。
葛瑞吉提表示，有些人可能將拜登的所謂失言歸因於高齡，但在這種情況下，他準確地陳述了美國政策「應有」的樣子，哪怕只是為了讓習近平相信中國的侵略將面臨美國的軍事回擊。
2028年總統參選人的必修課
葛瑞吉提指出，遏制中國入侵台灣必須是美國地緣政治前五大的優先事項，甚至有人會將其排在首位。入侵的後果將是「災難性的」，會造成大量人員傷亡、摧毀台灣全球領先的半導體生產、擾亂環太平洋貿易，並可能對全球經濟造成嚴重且持久的損害。
葛瑞吉提最後在文末直言，任何想當美國總統的人，都需要擬定深思熟慮的計畫，以維護台海現狀，這個問題還會再次被提出。「如果歐加修-寇蒂茲希望被認真看待，想被認真看待為總統候選人，她就需要給出一個認真的答案。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
歐加修-寇蒂茲除了「呃」、「嗯」等口語停頓之外，回應表示，這是美國「長期政策」，「我認為我們所希望的是，我們想確保我們永遠不會發展到那個地步。我們希望確保我們在所有的經濟研究和全球立場上都朝著避免任何此類衝突的方向移動，甚至讓這個問題根本不被提起。」
葛瑞吉提直言，關於歐加修-寇蒂茲將參加2028年總統大選的傳聞甚囂塵上。如果中國入侵台灣，美國該如何應對，這恐怕是下任總統面臨最大、也最深遠的問題之一。
誤解的「長期政策」
葛瑞吉提表示，歐加修-寇蒂茲宣稱「承諾派美軍保衛台灣」是美國「歷史悠久的政策」，這多少有些令人驚訝，因為事實並非如此。他進一步解釋，美國於1979年承認中華人民共和國，並取消對中華民國（台灣）的外交承認。自那刻起，美國一直堅持認為任何分歧都必須透過和平方式解決。
葛瑞吉提指出，「無論美國政府是否明說，但從任何相關指標來看，台灣在所有相關標準下都是獨立的國家」，擁有明確疆界並完全掌控其領土。政府由台灣人民選舉產生，而非中國境內的任何人。台灣政府自主做出決策，不聽命於中國領導人習近平。
葛瑞吉提在文章中續指，台灣擁有自己的憲法、貨幣、旗幟、國歌，發行自己的護照，並以「中華台北」的名義參加國際運動賽事。台灣也擁有自己的軍隊，隨時準備捍衛主權，而這支軍隊部分裝備來自美國。
拜登的口誤與「戰略模糊」
葛瑞吉提說道，歐加修-寇蒂茲之所以認為美國有「長期承諾」保衛台灣，部分原因可能是前總統拜登（Joe Biden）在其總統任內至少四次說過美國會這麼做。但每次拜登說完，他的幕僚就會急忙向媒體澄清，堅稱拜登並沒有改變長期以來的美國政策：「戰略模糊」（Strategic Ambiguity），也就是「讓中國人猜不透」。
葛瑞吉提表示，有些人可能將拜登的所謂失言歸因於高齡，但在這種情況下，他準確地陳述了美國政策「應有」的樣子，哪怕只是為了讓習近平相信中國的侵略將面臨美國的軍事回擊。
2028年總統參選人的必修課
葛瑞吉提指出，遏制中國入侵台灣必須是美國地緣政治前五大的優先事項，甚至有人會將其排在首位。入侵的後果將是「災難性的」，會造成大量人員傷亡、摧毀台灣全球領先的半導體生產、擾亂環太平洋貿易，並可能對全球經濟造成嚴重且持久的損害。
葛瑞吉提最後在文末直言，任何想當美國總統的人，都需要擬定深思熟慮的計畫，以維護台海現狀，這個問題還會再次被提出。「如果歐加修-寇蒂茲希望被認真看待，想被認真看待為總統候選人，她就需要給出一個認真的答案。」