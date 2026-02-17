2026丙午火馬年，12生肖四大運勢排行榜揭曉！屬豬的人今年旺到爆，霸榜天選之人有夠厲害。命理學家湯鎮瑋老師表示，除了走春拜廟點燈祈福，推薦吃美食「補運」，加碼分享爭鮮迴轉壽司新春限定新菜，招財運、戀愛運桃花朵朵開、事業運多貴人、健康運健康運平安順利，
屬「豬」天選之人！四大運勢全霸榜 湯鎮瑋：旺到爆
根據湯鎮瑋老師的分析，2026年運勢最強的生肖非「豬」莫屬，在財運、戀愛運、事業運、健康運四大榜單中，全部拿下第一名「真的旺到爆」，得「龍德」星照拂，堪稱年度天選之人、最大贏家；不過也要提醒，屬豬的人忌太自滿免得招致嫉妒，讓事情多生波折。
而屬虎、狗、羊、蛇的朋友，2026年也表現不俗，緊追在後；但屬鼠、馬的朋友，今年則面臨較多挑戰。
2026火馬年12生肖四大運勢排行榜！關鍵字與解析 推薦開運壽司
「財運」關鍵字：守財積富
◾️運勢前三名：豬、虎、狗
◾️開運秘訣：火馬年財氣波動大，重點在於「守得住」。懂得精準規劃與理性消費，就有機會在變動的局勢中穩步累積財富。
湯鎮瑋建議，多攝取象徵「金」元素的黃色食物，以金色能量穩住正財、或是海鮮（屬水）來調和火氣。
◾️推薦壽司：「金運滿滿海膽」。象徵財源滾滾的金黃色海膽鋪滿壽司飯，豪華海味應景過年，特別適合今年大耗臨身的屬鼠朋友、或財來財去的屬馬朋友食用，有助於穩步累積財富 。
◾️必吃推薦：「甜甜戀愛草莓鮭」。粉嫩草莓代表桃花、炙燒鮭魚提供油脂香氣，酸甜鹹香交織出戀愛的滋味。
「事業運」關鍵字：穩中求勝
◾️運勢前三名：豬、蛇、狗
◾️開運秘訣：事業不求快，求的是「步步高升」拚穩定。懂得評估風險、踏實累積實力的人，將更有機會在變動中站穩得勝。
湯鎮瑋提醒，穩住這一步，就能為下一階段的成長創造空間。
◾️必吃推薦：「鮑你高升和牛燒」。海陸大餐堆疊寓意運勢爆棚，對於今年壓力較大的屬鼠、龍朋友之最佳祝福。
「健康運」關鍵字：規律平衡
◾️運勢前三名：豬、狗、蛇
◾️開運秘訣：規律平衡的人提升生活續航力。懂得規律飲食、調整作息、適度運動的人，將有機會在一年之中維持良好狀態。
湯鎮瑋表示，火年容易火氣大、情緒急躁。對於今年易有小病痛的屬羊朋友、或需注意外出安全的屬馬朋友，除了多喝水，食用清爽的海鮮料理有助於「降火氣」，祈求整年安定。
◾️必吃推薦：「一帆風順鮭蝦配」。以稻荷壽司為基底，有如一艘滿載祝福的小船，搭配鮭魚與鮮蝦豐收寓意。
另外，壽司郎新春期間，即日起至2月22日，開吃「豐盛鮨聚」期間限定新菜，官方小編推薦必吃「生鮑魚」、嚴選日本海の匠品牌「鹿兒島縣產紅魽」、海中紅寶石「炙燒喜知次」、搭配台灣在地「烏魚子赤蝦」，數量有限售完為止，要吃要快。
資料來源：湯鎮瑋、爭鮮迴轉壽司
