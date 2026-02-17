我是廣告 請繼續往下閱讀

法鼓山昨天（16日）舉行「2026法鼓山除夕撞鐘‧為世界祈福活動」！總統賴清德、國民黨主席鄭麗文都受邀出席，只是，正當鄭麗文與環境部長彭啓明、考試委員鄧家基共同執繩時，她手中的紅繩突然無故劇烈震動，儘管試圖換手交握並強裝鎮定，仍難掩慌亂神色，而就在最後一響結束後，紅繩又再度抖動，甚至嚇到一旁的鄧家基。這段畫面隨即在Threads掀起熱議，對此，國民黨中央稍早表示，是鄭主席強烈感受到神明感召，回應她的虔心祝禱。畫面中，鄭麗文在等待撞鐘的靜止時刻，手中握著的紅繩突然無故劇烈震動，讓她原本肅穆的神情瞬間顯得有些慌亂。儘管她試圖強裝鎮定，不斷換手交握紅繩並撥弄頭髮，依然難掩緊張神色。直至最後1響鐘聲落定，紅繩再度發生震動，驚動了身旁的鄧家基，他隨即轉頭觀察鄭麗文是否需要協助，甚至一度伸手試圖幫忙，成為當晚莊嚴法會中一段引發熱議的片段。「紅繩抖動」隨即在Threads上掀起熱烈討論，有人反覆觀看影片後直言「是繩子先動，鄭才嚇一跳」，還有人指出「各位仔細看鄭麗文手上的紅繩，不是她抖，是那條紅繩先抖耶」、「繩子抖超怪...」，甚至聯想到「人在做，天在看」等宗教寓意。另外，也有網友分析，法鼓山的青銅大鐘重達25公噸，撞擊後產生的巨大共振與慣性可能透過繩索傳導，畫面中看起來像是靠近鐘體那一端的繩頭先開始頻率性震動，隨後才帶動鄭麗文的手部，並非單純的人為發抖。針對此事件，國民黨中央稍早表示「麗文一向虔誠向佛，昨除夕夜在法鼓山撞鐘時，麗文誠心為台灣這片土地和人民祈願國泰民安、兩岸和平、遠離戰火，麗文強烈感受到神明的感召，回應麗文虔心祝禱」。國民黨強調「麗文心頭震動、感受強烈，誓願會善盡最大在野黨主席的責任，為人民好好監督執政黨，也祈求神明的引導保佑祝福」。