▲尤塔在女子1000公尺速滑賽事中勇奪金牌並打破奧運紀錄。在情緒激動之際，她拉開了賽車服的拉鍊，露出了內部的白色耐吉（Nike）運動內衣。（圖／美聯社／達志影像）

荷蘭速滑巨星尤塔·萊爾丹（Jutta Leerdam）在 2026 年米蘭冬奧賽場上不僅收割獎牌，更展現了強大的吸金能力。根據《每日郵報》報導，這位現年27歲的金牌得主，在日前1000公尺速滑賽事奪冠後的一個動作，據廣告專家估計，已為她賺進超過100萬美元（約3250萬台幣）的贊助收益。上周，尤塔在女子1000公尺速滑賽事中勇奪金牌並打破奧運紀錄。在情緒激動之際，她拉開了賽車服的拉鍊，露出了內部的白色耐吉（Nike）運動內衣。這個充滿張力的畫面迅速占領全球媒體頭條，並在耐吉擁有2.98億粉絲的Instagram帳號上廣泛傳播。廣告專家Fredereique de Laat指出，這次「意外」的品牌露出，讓尤塔有機會從與耐吉的合約中獲得超過100萬美元（約台幣3250萬元）的激勵獎金。此外，擁有620萬社群粉絲的她，每則品牌貼文的潛在價值高達6.2萬歐元（約215萬台幣）。就連她的眼淚也成為商機，荷蘭零售商Hema藉此宣傳其防水眼線筆，稱其「即使是喜悅的淚水也無法化開」。儘管尤塔本賽季表現神勇，除了金牌外更於周日拿下500公尺銀牌，但她在場外的奢華生活也招致批評。在前往米蘭參賽前，她在社群媒體展示搭乘私人飛機、由隨行團隊簇擁的畫面，飛機內甚至有特製旗幟與手工杯子蛋糕。這種豪門生活方式在荷蘭國內引發負面觀感。荷蘭足球評論員德克森（Johan Derksen）公開抨擊她如同「大牌明星（Diva）」，並表示：「她已經活得像個百萬富翁，這種行為令人反感，全荷蘭都快受夠了她的作派。」尤塔的未婚夫——美國知名網紅轉戰拳擊手的傑克·保羅（Jake Paul），在現場見證未婚妻奪冠時流下男兒淚。他表示：「這是我見過最偉大的時刻，99.9%的人都無法理解她背後承受的巨大壓力，但她成功了。」保羅的吸金能力也很驚人，他去年參加Netflix全球直播、對決前世界重量級拳王約書亞（Anthony Joshua）的賽事，話題性十足，「出場費」更是驚人。傳總獎金高達2.67億美元（約新台幣84億元），創下拳擊史上的新高紀錄。面對外界的「名媛」指責，尤塔在週日奪銀後重申，她希望利用自己的平台激勵下一代女性。「我想告訴小女孩們，她們可以同時擁有美麗與成功，只要專注、努力且不被外界雜音干擾。」