▲微風百貨「2026年新春福袋」今（17）日大年初一上午9點30分，在微風廣場一樓維多利亞廣場正式開賣。（圖／微風百貨提供）

▲微風百貨「2026年新春福袋」今（17）日大年初一上午9點30分，頭香謝先生從小年夜早上9點就到場排隊。（圖／微風百貨提供）

▲今（17）日上午11點開賣，SOGO忠孝館早上10點30分，排隊人潮約300人。（圖／SOGO提供）

▲頭香鄧先生表示，今年是自己第3年到場排福袋，自除夕下午1點就帶著露營椅來現場卡位。（圖／SOGO提供）

大年初一就是要搶福袋！今（17）日量販賣場、百貨福袋全面開賣，，上午9點30分開賣前，1F維多利亞廣場早已擠得水洩不通，畫面相當壯觀。微風百貨新春開運福袋最大亮點為僅限量588份，且今日立刻抽出兩台汽車，抽中汽車的中獎率勝過超商、量販福袋，也吸引民眾瘋排。微風百貨「2026年新春福袋」今（17）日大年初一上午9點30分，在微風廣場一樓維多利亞廣場正式開賣，限量588份吸引眾多民眾瘋排，現場人潮相當壯觀。頭香謝先生從小年夜早上9點就到場排隊，且他也透露自己跟老婆的浪漫故事，竟也是2018年在百貨排福袋時認識，後來走入禮堂。微風百貨2026年新春福袋，每袋售價1000元，內容總價值皆超過3000元，今年更是首度「連抽兩台轎車」，最大獎為市價84.9萬元的2025年 SUZUKI JIMNY 1.5 GLX 越野車；福袋二獎則為73萬元的SUZUKI SWIFT 1.2 GLX。消費者完成購買福袋後可以持「紙本發票及入場號碼牌」，於今日上午10點30分至下午1點依號碼兌領對應福袋，當天購買當天抽出大獎的特點，吸引大批民眾搶買。遠東SOGO台北店（忠孝館、復興館）也推出各式福袋讓消費者試手氣，今（17）日上午11點開賣，忠孝館早上10點30分，排隊人潮約300人。頭香鄧先生表示，今年是自己第3年到場排福袋，自除夕下午1點就帶著露營椅來現場卡位，鎖定3樓1000元的福袋，希望能抽中黃金大獎。今年SOGO福袋自初二至初三期間，只要購買福袋商品即可再參加「馬躍啟程 FUN遊刮刮樂」活動，有機會刮中指定航點長榮航空皇璽桂冠艙雙人來回機票。初一限定「台北-巴黎雙人來回機票」；初二、初三各抽一組「台北-日本不限航點雙人來回機票」，一連三天送出總價值超過126萬元的豪禮。