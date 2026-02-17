我是廣告 請繼續往下閱讀

在2月17日凌晨，正值農曆大年初一之際，2026年米蘭冬季奧運會自由式滑雪女子大跳台決賽中，中國大陸名將谷愛凌（Eileen Gu）憑藉關鍵的第三跳穩定發揮，最終以總分179.00分奪得銀牌。這不僅是她本屆冬奧會收穫的第二枚銀牌，更讓她以生涯累積5枚冬奧獎牌的成就，創下自由式滑雪運動員的歷史紀錄。決賽當日現場氣候不穩，原定賽程因突發風雪延遲一小時才開賽。谷愛凌第一跳完美完成右轉1440度動作，獲得90.00的高分。雖然第二跳在左轉1260度抓板時出現失誤僅獲61.25分，導致兩跳結束後排名暫居第七，但她在關鍵的第三跳頂住巨大壓力，將動作細節執行得無懈可擊，獲得89.00分，成功逆轉升至第二名。加拿大選手奧爾德姆（Megan Oldham）最終以總分180.75分摘金，中國另一名選手劉夢婷則以166.00分排名第7，為她的首次冬奧之旅畫下圓滿句點。賽後，谷愛凌展現出極佳的幽默感與親和力。她透露，賽前為了做好「萬一沒上領獎台」的準備，連U型場地的滑雪板都帶到了現場，打算直接轉場去訓練，沒想到「不小心」拿到了銀牌。面對鏡頭，谷愛凌不忘向支持她的觀眾拜年，熱情地表示：「能在現場看到這麼多國旗和為自己加油的觀眾非常開心。祝大家新年快樂，馬年大吉，馬到成功！」她坦言，在農曆新年這個特殊時刻參賽，且在天氣艱難的情況下站上領獎台，意義格外不同。在接受Olympics.com專訪時，谷愛凌表示成為「5枚奧運獎牌得主」的感覺非常酷。她指出，這其實是她四年來首場大跳台比賽，甚至是在賽前訓練期間才學會了左側1260度這個新動作。「這是我破的一個新紀錄。我覺得一次會比一次難，現在大眾對我的期待變高了，」谷愛凌在新聞發布會上感性說道，「對我來說，最重要的並非勝負，而是能讓世界看到我『敢上場』，這就已經是我的金牌了。」隨著大跳台賽事結束，中國代表團目前在本屆冬奧會已累積獲得3銀2銅。谷愛凌接下來將投入她的個人最強項——U型場地技巧賽，繼續向金牌發起衝擊。