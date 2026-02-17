今（2026）年春節9天連假期間，全國藥局平均開業率達49%，近半數藥局在連續假期仍維持營業，每日約2000至4400家藥局不打烊，提供用藥諮詢與慢性病處方調劑等服務。行政院長卓榮泰今（17）日親自率衛福部長石崇良及健保署長陳亮妤等人員，至台北市保德明水藥局視察春節期間社區藥局量能整備情形，並慰勉春節期間堅守崗位的藥事人員，對他們的辛勞及付出，表達感謝及肯定。
台灣正式邁入超高齡社會，65歲以上人口達467萬3155人，占總人口20.06%，其中85.9%患有至少一種慢性病，用藥需求持續增加。農曆春節期間天氣變化大、聚餐頻繁，加上多數醫療院所休診，民眾若出現感冒、腸胃不適或慢性病用藥問題，社區藥局往往成為第一個求助的地方，社區藥局提供慢性病處方調劑、自我藥療諮詢及突發不適用藥建議，是民眾最貼近的健康守門員，也是基層醫療體系的重要一環。
卓榮泰表示，「健康台灣」是重要的國家政策方向，為使民眾在今年春節期間，只要有醫療需求，都能夠及時獲得妥適的醫療照護。同時，也責成衛福部提早啟動「春節整備專案」以做因應。其中健保署透過春節獎勵方案，挹注16億元鼓勵醫療院所及藥局於春節期間提供醫療服務，統計資料顯示，醫療院所及藥局的開診情形皆較去年明顯增加，醫院開診率達76%，診所開診率達45%，社區藥局服務更高達6成，提升民眾就醫可近性。
石崇良也指出，今年春節除夕至初四期間，每日開診藥局較去年同期增加800至1400家，等於全國約2000至4400家照常提供服務，若有用藥需求或是用藥疑問，可下載健保快易通 APP ，點選春節專區，查詢藥局營業時間等資訊，就近向藥事人員諮詢。
陳亮妤進一步說明，健保署為強化春節期間醫療量能，並鼓勵醫療院所及藥局於春節期間提供醫療服務，首度運用健保總額經費16億元，擴大獎勵春節期間提供醫療服務的院所與人員。同時，為強化急重症醫療量，也新增醫院診察費、護理及藥事費加成100%。另外，針對診所及藥局，從除夕到初三（2/16~2/19）加成100%，初四與初五（2/20~2/21）加成50%，小年夜前一日、小年夜及初六（2/14~2/15、2/22）加成30％。讓民眾不用小病到大醫院，春節連假不斷藥。
藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜也提到，面對超高齡化與慢性病人口持續增加，用藥安全更不能妥協，社區藥局是守護全民健康的重要防線。春節期間藥師堅守第一線，提供專業用藥諮詢與即時健康協助，也支撐基層醫療運作，隨著社會快速高齡化，基層健康照護需求持續增加，社區藥局的重要性更加凸顯，全聯會未來會持續推動制度完善與藥師專業發展，守護全民用藥安全。
健保署補充，透過「全民健保行動快易通｜健康存摺(APP)」，進入「春節院所服務查詢」專區，點選日期及時段，即可查詢醫療院所開診時段，如何操作可觀看影片https://youtube.com/shorts/Xo-Oh94myGQ?si=kB5GsWF9gWjlQkz0。
